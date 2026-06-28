Evo koliko je Hajduk zaradio povijesnom pobjedom Kanade

SP 2026.

Evo koliko je Hajduk zaradio povijesnom pobjedom Kanade

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 23:26
  • Objavljeno 28.06.2026 u 23:26
Kanada, navijači
Kanada, navijači Izvor: EPA / Autor: Bob Frid/EPA
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Kanada je pobjedom 1:0 protiv Južnoafričke Republike ostvarila povijesni prolazak u prvoj rundi nokaut-faze Svjetskog prvenstva i izborila plasman u sljedeći krug, a taj se rezultat pažljivo pratio i na Poljudu.

Razlog je Niko Sigur, igrač Hajduka koji nastupa za kanadsku reprezentaciju.

Sigur je svojedobno igrao za hrvatsku U-21 reprezentaciju, ali je na kraju odlučio igrati za Kanadu. Ta odluka sada Hajduku donosi i konkretnu financijsku korist jer FIFA kroz Club Benefits Programme isplaćuje klubovima naknadu za dane koje njihovi igrači provedu s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.

Hajduku novac za svaki Sigurov dan s Kanadom

FIFA je za klupske naknade u ciklusu Svjetskog prvenstva 2026. osigurala rekordnih 355 milijuna dolara, a službeni model predviđa izračun po igraču i po danu provedenom s reprezentacijom. Za završni turnir predviđena je raspodjela od 250 milijuna dolara klubovima čiji igrači nastupaju na Mundijalu.

Iznos koji se najčešće koristi u izračunima za završni turnir je 5000 dolara po igraču po danu, računajući od 25. svibnja, kada su klubovi morali pustiti igrače u reprezentacije, pa sve do dana nakon posljednje utakmice njihove reprezentacije.

Ako se za Sigura računa razdoblje od 25. svibnja do utakmice s Južnoafričkom Republikom, Hajduk je već na najmanje 175.000 dolara. No budući da je Kanada izbacila Južnoafričku Republiku i prošla dalje, taj će iznos nastaviti rasti.

Računica je jednostavna: Svaki novi dan Kanade na turniru Hajduku donosi još 5000 dolara za Sigura.

Kanada je pobjedom 1:0 produžila svoj boravak na Svjetskom prvenstvu, pa Poljud sada može računati na dodatni prihod. Budući da Kanada ostaje na turniru još najmanje tjedan dana, Hajduku to donosi dodatnih 35.000 dolara, a ukupna zarada za Sigura narasla je na najmanje 210.000 dolara.

Za Hajduk je to vrlo lijep iznos za igrača koji je s Kanadom nastavio turnir, a svaka nova utakmica može ga dodatno povećati. Kanađe sada čekaju Nizozemska ili Maroko.

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