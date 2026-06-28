Evo tko je prvi prošao u osminu finala SP-a

sp u nogometu

Evo tko je prvi prošao u osminu finala SP-a

  • S.Č./Hina
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 23:03
  • Objavljeno 28.06.2026 u 22:59
Kanada
Kanada Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPER TORRES
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Kanada je izborila osminu finala Svjetskog prvenstva nakon minimalne pobjede 1:0 protiv Južne Afrike u susretu šesnaestine finala.

Jedini gol na utakmici zabio je Stephen Eustáquio, čime je Kanađanima donio povijesni plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Kanađani su se tako po prvi put plasirali među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak (3.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu u Monterreyu.

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