Evo tko je prvi prošao u osminu finala SP-a

Jedini gol na utakmici zabio je Stephen Eustáquio, čime je Kanađanima donio povijesni plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Kanađani su se tako po prvi put plasirali među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak (3.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu u Monterreyu.