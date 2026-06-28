Argentina u problemima odmah u nokaut fazi, javio se izbornik: 'Nećemo se žaliti'

Bez većih problema, Argentina je osigurala svoj nastup u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Pobjedama nad Alžirom, Austrijom i Jordanom na pogon najboljeg strijelca na SP-ima svih vremena, Lionela Messija, koji je zabio šest pogodaka, trasirala je put prema susretu s najugodnijim iznenađenjem ovog natjecanja, momčadi Zelenortskih otoka.

Ta će se utakmica odigrati u noći s petka na subotu, točno u ponoć po hrvatskom vremenu. No, u SAD-u će tad biti 18 sati, ali i žega, kako najavljuju prognoze.