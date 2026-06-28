Argentina u problemima odmah u nokaut fazi, javio se izbornik: 'Nećemo se žaliti'

teško vrijeme

Argentina u problemima odmah u nokaut fazi, javio se izbornik: 'Nećemo se žaliti'

  • M.Da.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 23:03
  • Objavljeno 28.06.2026 u 23:03
Leo Messi i Lionel Scaloni Argentina
Leo Messi i Lionel Scaloni Argentina Izvor: Profimedia / Autor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia
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Argentina svoju prvu utakmicu u nokaut fazi SP-a igra protiv Zelenortskih Otoka, a prognoze vremena sugeriraju kako im ni pauza za hidraciju neće biti od pomoći

Bez većih problema, Argentina je osigurala svoj nastup u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Pobjedama nad Alžirom, Austrijom i Jordanom na pogon najboljeg strijelca na SP-ima svih vremena, Lionela Messija, koji je zabio šest pogodaka, trasirala je put prema susretu s najugodnijim iznenađenjem ovog natjecanja, momčadi Zelenortskih otoka.

Ta će se utakmica odigrati u noći s petka na subotu, točno u ponoć po hrvatskom vremenu. No, u SAD-u će tad biti 18 sati, ali i žega, kako najavljuju prognoze.

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"Utakmicu protiv Zelenortskih Otoka igramo u 18 sati po vrlo vrućem vremenu. Vlažnost zraka je 70 posto. Ne razumijem zašto su odabrali baš to vrijeme. Naravno, svi su ravnopravni. Nećemo se žaliti", rekao je argentinski izbornik Lionel Scaloni.

Iako je FIFA uvela takozvanu pauzu za hidrataciju na polovini svakog poluvremena, mnogi smatraju kako je to više marketinški trik i prilika za taktičke ispravke tijekom utakmice, nego prava prilika za odmor i osvježenje iscrpljenih igrača.

Pitanje je kako će to utjecati na igru aktualnih svjetskih prvaka, koji žele obraniti svoju titulu zarađenu na SP-u prije četiri godine u, inače vrućem i suhom, Katru.

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