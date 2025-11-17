kvalifikacije za SP

Podgorička publika velikim aplauzom dočekala Dalića! Znate li zašto?

S.Č.

17.11.2025 u 21:22

Dalić u Podgorici
Dalić u Podgorici Izvor: Pixsell / Autor: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska od 20:45 gostuje kod Crne Gore u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su već osigurali plasman na Mundijal, ali je pobjeda u Podgorici važna zbog eventualnog boljeg mjesta u ždrijebu.

vezane vijesti

Hrvatska himna je pred početak susreta dočekana aplauzom, a poseban pljesak dobio je Zlatko Dalić. Navijači Crne Gore na taj su način odali priznanje hrvatskom izborniku za sve što je napravio s Hrvatskom, a zahvalili su mu se i zbog perioda kad je branio boje podgoričke Budućnosti. Naime, u sezoni 1988./89. Dalić je igrao za Budućnost, a jedan od suigrača mu je tada bio i Predrag Mijatović. Dalić je jučer i na presici pričao o tom periodu svoje karijere u superlativima i navijači mu to nisu zaboravili.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Hrvatska se vraća! Perišić pogodio s bijele točke za smanjenje zaostatka

  • 37'

    GOOOL! Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić koji pogađa s bijele točke.

  • 36'

    Kazneni udarac za Hrvatsku! Rubežić je pokupio Jakića u kaznenom prostoru, a turski sudac se prvotno nije oglasio. Ipak, nakon intervencije VAR sobe je pokazao na bijelu točku.

  • 17'

    GOL! Novi šok za Hrvatsku. Krstović se namjestio na rubu kaznenog prostora i sjajno pogodio za udvostručenje vodstva.

CRNA GORA
2:1
HRVATSKA
kvalifikacije za SP

kvalifikacije za SP

Njemačka razbija Slovačku; evo što to znači za Hrvatsku
hrvatska u podgorici

hrvatska u podgorici

'Za dom spremni' orilo se stadionom u Podgorici; evo kako su reagirali Crnogorci

najpopularnije

Još vijesti