Podgorička publika velikim aplauzom dočekala Dalića! Znate li zašto?

Hrvatska himna je pred početak susreta dočekana aplauzom, a poseban pljesak dobio je Zlatko Dalić. Navijači Crne Gore na taj su način odali priznanje hrvatskom izborniku za sve što je napravio s Hrvatskom, a zahvalili su mu se i zbog perioda kad je branio boje podgoričke Budućnosti. Naime, u sezoni 1988./89. Dalić je igrao za Budućnost, a jedan od suigrača mu je tada bio i Predrag Mijatović. Dalić je jučer i na presici pričao o tom periodu svoje karijere u superlativima i navijači mu to nisu zaboravili.