Što se događa? Pogledajte novi gol Crnogoraca protiv Hrvatske

A.H.

17.11.2025 u 21:09

Crna Gora - Hrvatska
Crna Gora - Hrvatska Izvor: Pixsell / Autor: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Crna Gora rano je povela 2:0 protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Drugi gol zabio je Nikola Krstović u 17. minuti sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Njegov gol pogledajte ovdje.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Hrvatska se vraća! Perišić pogodio s bijele točke za smanjenje zaostatka

  • 37'

    GOOOL! Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić koji pogađa s bijele točke.

  • 36'

    Kazneni udarac za Hrvatsku! Rubežić je pokupio Jakića u kaznenom prostoru, a turski sudac se prvotno nije oglasio. Ipak, nakon intervencije VAR sobe je pokazao na bijelu točku.

  • 17'

    GOL! Novi šok za Hrvatsku. Krstović se namjestio na rubu kaznenog prostora i sjajno pogodio za udvostručenje vodstva.

CRNA GORA
2:1
HRVATSKA
kvalifikacije za SP

kvalifikacije za SP

Njemačka razbija Slovačku; evo što to znači za Hrvatsku
hrvatska u podgorici

hrvatska u podgorici

'Za dom spremni' orilo se stadionom u Podgorici; evo kako su reagirali Crnogorci

