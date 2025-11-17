Što se događa? Pogledajte novi gol Crnogoraca protiv Hrvatske

Crna Gora rano je povela 2:0 protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Drugi gol zabio je Nikola Krstović u 17. minuti sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora.
Njegov gol pogledajte ovdje.
KVALIFIKACIJE ZA SP
17.11.2025 u 21:09
UŽIVO
37'
36'
17'