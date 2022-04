Pep Guardiola rijetko istupa ovako otvoreno, a posebno kada je riječ o ljudima koji se bave istim poslom kao i on

Biti trener Manchester Cityja san je mnogih koji se bave tim poslom, a posebna je čast kada se nečije ime izgovori iz usta aktualnog trenera Građana, Pepa Guardiole. Tu slavu sada je dobio trener Ajaxa Erik ten Hag

Jedan od najboljih nogometnih trenera na svijetu, Pep Guardiola , ima ugovor s Manchester Cityjem do lipnja 2023. godine, a onda je pitanje hoće li ostati u klubu ili odlazi. Španjolac je na Otok došao 2016. godine, a prethodno je s puno uspjeha vodio Barcelonu i Bayern.

'Da mene pitaju, rekao bih Unitedu da ga dovede za trenera. On je dobar menadžer, nema sumnje. Iako, svi treneri koje je United imao nakon Sir Alexa Fergusona bili su izvrsni', rekao je Guardiola o Ten Hagu, dodavši:

'Definitivno bi bio dobar izbor za City. Najviše mu odgovara naš način igre. On je nevjerojatna osoba i užitak je gledati Ajaxove utakmice, pa ću ga predložiti našem vodstvu'.

52-godišnji Erik ten Hag legenda je Twentea za koji je igrao do 2002. godine, gdje je potom i napravio prve trenerske korake, vodeći mlađe kategorije igrača tog kluba. Potom je bio pomoćnik u prvoj ekipi, zatim je na istoj funkciji bio i u PSV-u, a samostalnu karijeru počeo je na klupi Go Ahead Eagles, pa preko Bayerna II i Utrechta stigao do klupe Kopljanika.