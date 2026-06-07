Pašalić: Imali su oni dosta šansi, moramo poraditi na tome

Modrić je zabio za vodstvo u 51. minuti, ali je Šporar u 83. postavio 1:1. Hrvatska je do pobjede došla prekrasnim Pašalićevim golom u 93. minuti i u pobjedničkom raspoloženju ide na Svjetsko prvenstvo.

'Trebala nam je ova pobjeda uoči puta u Ameriku. Mislim da smo igrali dobro; imali smo dosta šansi, ali imali su i oni. Imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo i korigiramo i vjerujem da ćemo dobro izgledati na Svjetskom prvenstvu', rekao je Pašalić nakon utakmice i dodao:

'Sigurno da mi ovaj gol puno znači, a donio nam je i tu pobjedu s kojom ipak idemo pozitivniji na put. Jedva čekamo prvenstvo'.