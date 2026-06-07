Pašalić: Imali su oni dosta šansi, moramo poraditi na tome

generalka za sp

Pašalić: Imali su oni dosta šansi, moramo poraditi na tome

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 07.06.2026 23:17
  • Objavljeno 07.06.2026 u 23:17
Mario Pašalić
Mario Pašalić Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska je u prijateljskoj utakmici u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2:1.

Modrić je zabio za vodstvo u 51. minuti, ali je Šporar u 83. postavio 1:1. Hrvatska je do pobjede došla prekrasnim Pašalićevim golom u 93. minuti i u pobjedničkom raspoloženju ide na Svjetsko prvenstvo.

vezane vijesti

'Trebala nam je ova pobjeda uoči puta u Ameriku. Mislim da smo igrali dobro; imali smo dosta šansi, ali imali su i oni. Imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo i korigiramo i vjerujem da ćemo dobro izgledati na Svjetskom prvenstvu', rekao je Pašalić nakon utakmice i dodao:

'Sigurno da mi ovaj gol puno znači, a donio nam je i tu pobjedu s kojom ipak idemo pozitivniji na put. Jedva čekamo prvenstvo'.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neuništivi kapetan

neuništivi kapetan

Fabrizio Romano se usred utakmice oglasio o Luki Modriću: Njegova objava sve govori
SUSRET U VARAŽDINU

SUSRET U VARAŽDINU

Slovenci oduševljeni Hrvatima: 'Prekrasno! Susjedi, hvala vam'
drama u danskoj

drama u danskoj

Danci objavili nove informacije o Eriksenovom stanju

najpopularnije

Još vijesti