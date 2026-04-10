Ovo se ne pamti: Navijači BiH napravili nešto nevjerojatno prije Svjetskog prvenstva

U skupini ih čekaju Kanada, Katar i Švicarska, no dok se momčad priprema za izazove na terenu, navijači su već napravili potez koji je odjeknuo regijom.

Zmajevi su do plasmana na Mundijal stigli težim putem, kroz dodatne kvalifikacije u kojima su napravili pravo malo čudo. Najprije su na gostovanju izbacili Wales, a zatim su u odlučujućoj utakmici svladali Italiju i tako izborili mjesto na svjetskoj smotri. Obje utakmice dobili su nakon jedanaesteraca.

Naime, španjolski proizvođač Kelme danas je u 14 sati pustio u prodaju prednarudžbe novih dresova reprezentacije BiH - i to bez da je javnosti otkriven njihov izgled.

'Novi dres Bosne i Hercegovine dostupan je za prednarudžbu. Dizajn će biti otkriven u narednim tjednima. Dres ćete dobiti prije Svjetskog prvenstva. Dostupan je limitiran broj', objavio je Kelme.

Ono što se potom dogodilo malo tko je mogao očekivati.

Navijači su doslovno razgrabili sve dostupne dresove - i domaće i gostujuće - i to na neviđeno, bez da su uopće znali kako će izgledati. Sve je rasprodano u manje od tri sata.

Trenutačno na službenoj stranici više nema nijednog dostupnog primjerka, što jasno pokazuje kolika je vjera i euforija među navijačima uoči Svjetskog prvenstva.