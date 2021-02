Ovo bi bila senzacija! Madridski Real sljedeće sezone mogao bi igrati na pogon dvojice bivših 'dinamovaca'

Madridski Real očito treba 'svježu krv', jer ove sezone i nisu na nivou na kojem bi trebali biti. U prvenstvu gledaju u leđa gradskom suparniku Atleticu, ispali su u Kupu kralja, dok ih u Ligi prvaka - do mogućeg konačnog uspjeha čekaju četiri teška suparnika.

Španjolski su mediji objavili kako je visoko na listi potencijalnih pojačanja 22-godišnji Dani Olmo, španjolski reprezentativac, koji je od zime 2020. igrač RB Leipziga, a prije toga je nogometno doškolovanje odradio u zagrebačkom Dinamu. Baš kao i Luka Modrić.

Kako tvrde španjolske kolege, Olmo bi trebao popuniti mjesto koje sada ima Lucas Vazquez, a koji, baš kao ni Sergio Ramos, nema namjeru produžiti ugovor.

U tekstu o Olmu, podsjetili su da je prije dolaska u Dinamo, prošao Barceloninu nogometnu školu te da se do europskog nogometa odlučio probijati na teži način, kroz hrvatsku ligu.

Najbolja kvaliteta Danija Olma jest to što je on krilni igrač sposoban zabijati, a to je danas teško pronaći u modernom nogometu. Real Madridu nedostaju nogometaši u ofenzivnoj zoni koji se pridržavaju dobrih statistika, a to je natjeralo vodstvo 'kraljevskog kluba' da podcrta ime ofenzivnog veznjaka iz Leipziga.

Brojevi pokazuju statističku konstantu Danija Olma. Od dolaska u Leipzig igrao je u 44 utakmice i postigao je osam golova te upisao devet asistencija. Iz HNL-a je otišao nakon 124 utakmice, u kojima je zabio 34 gola i asistirao 28 puta. U A španjolskoj reprezentaciji igrao je osam puta i zabio jedan gol, dok je za U-21 reprezentaciju 'furije' u 14 utakmica zabio šest golova.

Jedino što bi Realu moglo predstavljati problem jest činjenica da na ljeto planiraju kupiti Kyliana Mbappéa, što bi vjerojatno do zadnjeg centa ispraznilo Realovu blagajnu. Pretpostavka je da RB Leipzig ne bi Olma pustio ispod 40 milijuna eura, jer ugovor mu je važeći još tri godine, točnije do ljeta 2024.