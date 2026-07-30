Otkrivena rečenica zbog koje je Edin Avdić dobio otkaz nekoliko mjeseci prije smrti

Smatran je jednim od najboljih i najprepoznatljivijih košarkaških komentatora u regiji te zasigurno najpoznatijim u bivšoj Jugoslaviji.

Sada je njegov šurjak, srpski glumac Ammar Mešić, prvi put javno progovorio o posljednjim mjesecima Avdićeva života i otkrio zašto je nekoliko mjeseci prije smrti dobio otkaz na Areni Sport, televiziji na kojoj je radio od 2010. godine.

'U posljednja dva mjeseca, koliko me nije bilo na Instagramu, Isak je izgubio tatu, Anja supruga, a mi smo izgubili zeta. Nisam ni znao koliko je bio velik čovjek i koliko su ga ljudi voljeli jer ga nismo gledali kao vrhunskog i najboljeg poznavatelja košarke, nego kao člana obitelji. Doživio je srčani udar u 46. godini, malo prije svog i Anjinog rođendana. Posljedice životne nepravde svi osjećaju i one moraju utjecati i na zdravlje. Nekoliko mjeseci ranije dobio je otkaz na Areni Sport, na kojoj je radio od 2010. godine', napisao je Mešić.

Otkrio je i zbog čega je, kako tvrdi, Avdić ostao bez posla.

'Dobio je otkaz zbog rečenice izgovorene 2. prosinca 2025. godine. Rekao je: "Željko Obradović bio je personifikacija Partizana i koliko god možda nekome bilo teško to prihvatiti ili je netko toliko izvan sebe da to ne može shvatiti, jednostavno je tako. Neki ljudi uživaju takav ugled i popularnost, ljudi ih toliko vole, a onda čuješ neke analfabete kako govore o kultu ličnosti i sličnim stvarima. Željko nije platio tim ljudima da ga vole, oni ga prirodno vole. Razumijem da je drugima možda krivo što ne uživaju takvu ljubav. Nije išao okolo i dijelio po sto eura da bi ljudi navijali za njega"', prenio je Mešić.

Na kraju je uputio kritike Areni Sport i dijelu Avdićevih bivših kolega.

Tvrdi da televizija nije priredila nikakav omaž čovjeku koji je godinama bio jedno od njezinih zaštitnih lica, niti je emitirala pregled njegovih najpoznatijih prijenosa i utakmica. Dodao je i da mu, prema njegovim riječima, mnoge dugogodišnje kolege nisu pružile javnu podršku nakon otkaza, iako su se neki od njih kasnije pojavili na komemoraciji.