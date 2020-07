Otkrivamo što se krije iza ostavke Hajdukovog predsjednika Marina Brbića i koji je sljedeći korak; što će biti s Tudorom i Stanićem?

Marin Brbić postupio je prije svega moralno, podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hajduka jer u svom mandatu nije ispunio obećanje koje je dao, a to je plasman 'bilih' u Ligu prvaka. O njegovoj sudbini na čelu kluba Nadzorni odbor će raspravljati u petak (17. srpnja), a postoji realna mogućnost da mu još jednom pruže podršku...

to se zove iskustvo

'Bili' brod se tako po tko zna koji put opasno nagnuo, bure i oluje šibaju ga konstantno i nemilosrdno, nikako da se situacija stabilizira, da puhne neki povoljni vjetar u 'bila jedra' i napokon pokrene sve u i oko kluba. Stanje na Poljudu je ponovno alarmantno i svi se s pravom pitaju kako će klub uopće krenuti dalje kad već desetljećima nema kontinuiteta u vodstvu, kako na čelu kluba, tako i na čelu momčadi. Kroz Hajduk je prodefiliralo previše predsjednika i trenera, a stanje u klubu najbolje će oslikati poslovica o puno babica i kilavom djetetu.

Kako god bilo, u ovom je trenutku Hajduk ponovno 'obezglavljen', predsjednik je ponudio mandat na raspolaganje i sad se čeka sastanak Nadzornog odbora. A izvori bliski samom klupskom vodstvu - za sada samo sramežljivo i anonimno - tvrde kako je sve ovo igrokaz te da se nakon svega ništa niti neće promijeniti!

Predsjednik Nadzornog odbora, Benjamin Perasović prošlog je tjedna znakovito opisao aktualnu situaciju u klubu.

'U Nadzornom odboru smo i više nego svjesni da bez kontinuiteta upravljanja i struke ne može biti ni rezultata na terenu. Uviđamo i štetnost ponavljanja šok-terapije kao obrasca ponašanja u krizi. Nadzorni odbor će u cilju očuvanja stabilnosti nastojati osigurati nastavak svih upravljačkih i stručnih aktivnosti pokrenutih u klubu, a za koje smatramo da su kvalitetne te da će već u skoroj budućnosti pokazati i pozitivne učinke na terenu', kazao je Perasović samo nekoliko dana prije nego što je Brbić dao mandat na raspolaganje.

Sad je gotovo sigurno kako će Marin Brbić nakon svega ostati na mjestu predsjednika Hajduka. Naime, sam odabir novog poprilično je dug proces. Treba raspisati natječaj s rokom prijave od 30 dana, pa odraditi razgovore s kandidatima, potom se odlučiti za one najpodobnije, a tek onda odabrati najboljeg. Na to bi se potrošila najmanje dva mjeseca, a Hajduk toliko vremena - nema! Jer započinje prijelazni rok, treba raditi na prodaji igrača i dovođenju novih, pripremi za novu sezonu. Bez predsjednika bi to bilo prilično otežan proces.