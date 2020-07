Legendarni Blaž Slišković, bio je nogometni boem i ljubimac Hajdukovih navijača: Kad mi klinac od 17 godina dođe na trening, a ja vidim krvave oči...

Bivši legendarni nogometaš, Blaž 'Baka' Slišković, kojeg posebno pamte navijači Hajduka, danas radi kao trener. Angažman ima u Hong Kongu, ali kako se tamo trenutno ništa ne igra, Slišković je u svom Mostaru

Danas 61-godišnji Blaž Slišković radi kao trener. No, kako se u Hong Kongu ne igra, popularni 'Baka' vratio se u Mostar, tokud se javio za Sportklub.

Rekli ste da ste u Mostaru, znamo da je vaš trenutni angažman u Hong Kongu. Evo da krenemo kratko s tim, zna li se nešto o nastavku prvenstva ili ste do daljnjeg kod kuće?

'Evo ukratko.Vratio sam se kući prije mjesec dana. Prvenstvo u Hong Kongu je prekinuto u trećem mjesecu. Prethodno su tamo bili neredi, protesti. Ostalo je da se odigra nekih pet, šest kola, ali ne znaju kako to završiti i krenuti u novu sezonu. Sve je stalo, oni sami nemaju rješenja. U zadnje vrijeme vratio se opet i koronavirus. Ja sam u stalnom kontaktu sa svojim predsjednikom, ni on sam ne zna ništa. Čekam da vidim hoću li se uopće i vračati u Hong Kong. Igrom slučaja sam došao u Hong Kong, nakon Zrinjskog izrazio sam želju za inozemstvom i eto u tom periodu jedan menadžer iz Žepća me nazvao i ponudio mi posao u Hong Kongu. Obavili smo taj posao u par dana, upoznao se s predsjednikom preko Skypea i eto dogovorili suradnju. Tamo je puno manje pritiska nego u Bosni i Hercegovini, gdje sam osvojio dva naslova u tri godine. Ničim tamo nisam bio opterećen. Sutra kada bi me zvali, rado bi se vratio'.

Jeste gledali nedjeljni derbi između Dinama i Hajduka?

'Pogledao sam skoro cijelu utakmicu. Meni se utakmica svidjela, malo je nezgodno veličati pobjedu Hajduka zbog okolnosti. S jedne strane, Hajduk je nakon niza loših rezultata želio pokazati jedan dobar nogomet, dobar rezultat, kvalitetu. Dinamo s druge strane je osigurao naslov i ušli su manjeg motiva nego Hajduk, koji je zasluženo dobio utakmicu. Iako, mnogi će reći što bi bilo da Gojak nije dobio crveni, ali na Hajdukovu pobjedu nema mrlje'.

Svi znamo što Tudor želi napraviti. Što više tih igrača afirmirati. Ali što napraviti kada je pritisak u Splitu veliki? Kako naći balans između dobrih rezultata i razvijanja mladih igrača jer stranci se nisu pokazali. Kako naći zlatnu sredinu?

'Nezgodno mi je da sad ja dijelim lekcije jer direktno u zadnjih desetak godina nisam uključen u rad kluba. Naravno što popratim preko novina to je jedino što znam. Ja jedino mogu reći svoje mišljenje. Teško je preko noći napraviti rezultat. Hajduk je veliki klub, uz Dinamo najveći ne samo u Hrvatskoj. Malo ljudi na svijetu nisu čuli za Hajduk. Najvažnije je da imaju plan i program za budućnost, da li se osloniti na mlade pa to isforsirat pa nakon dvije, tri godine napasti prvo mjesto. Ili ovo što se događa zadnjih deset godina. Uvijek optimisti na početku sezone, pune novine Hajduka, a onda se Dinamo odvoji nakon nekoliko kola na deset bodova. Čelnici tog kluba se često razmimoilaze u razmišljanima i onda dolazi do neuspjeha'.

Svi znaju da ste živjeli boemski, zato su vas ljudi voljeli. U Hajduku ste bili mladi, ali na vrhuncu. Je li vam u karijeri odmogao takav način života, nemojte krivo shvatiti?

'Najvjerojatnije da je. Izvan nogometa nisam završio ni školu i naravno da sada razmišljam na drugačiji način nego sa 20 godina. Imam veliku želju i ambicije da pomognem mladim igračima jer ih u jednu ruku bolje shvaćam nego neki drugi trener. Jer ja kad mi neki klinac od 17 godina dođe na trening, a ja vidim krvave oči, neću ga kaznit. Ja to razumijem, pristupim mu očinski. Dajem mu savjet, a on bira put. Tako da s iskustvom dođe pamet. Možda bih mijenjao, uz kvalitetniji rad bi više napravio jer sam znao puno'.

Ljudi se zbog igrača poput vas, virtuoza, zaljube u nogomet.

'Je, to je sve ok, ali to ostaje u pamćenju. To ti je dao Bog, ali uz kvalitetniji rad toga bi bilo puno više. Ja dam 15 golova u sezoni, Messi 60. Ne uspoređujem se, ali kažem bilo bi drugačije'.

U Hajduku ste uvršteni u idealnih jedanaest, velike stvari napravili, ali niste osvojili naslov prvaka. Je li taj naslov nešto što će vas kopkati?

'U par navrata ja sam i rekao zaista da je jedan od razloga zbog kojeg sam otišao iz Veleža u Hajduk, da osvojimo naslov, i napravimo nešto i u Europi. Imali smo strašnu ekipu, i nas 25 zaista je bila prava momčad, s kvalitetnim trenerima. Baš mi je žao što nismo navijačima Hajduka omogučili takve neke stvari. Zaborave se obrane Pudara, golovi Sliškovića, Asanovića...Titule se pamte i žao mi je zbog toga'.

Život u Francuskoj ili Italiji? Igrali ste u obje države.

'Ljepše je živjeti u Francuskoj, mirnije. Francuzi su vrlo pristojni, a Talijani su slični Dalmatincima, temperamentni, pritisak je veći. Konstantan pritisak'.

Tko je po vama najbolji igrač na svijetu, a tko trener?

'Messi je najkomletniji igrač na svijetu, a trenere volim koji gaje napadački nogomet'.

Možemo li vas možda vidjeti u HNL-u?

'Nikad ne reci nikad, apsolutno je sve otvoreno i moguće. Moj posao se isto radi u Grazu, Zagrebu, Parizu. Vidjet ćemo'.

