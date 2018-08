Osijek pred svojim navijačima lovi treću uzastopnu pobjedu na startu sezone

Danas u Gradskom vrtu u 3. kolu Hrvatski Telekom Prve lige Osijek dočekuje Istru (Arenasport 3, 18.30 sati). Gosti u posljednjih deset međusobnih susreta ne znaju za pobjedu (šest poraza i četiri remija), a u Osijeku nisu slavili još od ožujka 2014. godine...

Osijek je brzo ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu ove sezone iako je Zekićeva momčad ostavila vrlo dobar dojam protiv slavnih Glasgow Rangera, a to znači da će klub sada u potpunosti može okrenuti uspjesima u prvenstvu. Nije tajna da predsjednik Meštrović želi napasti trofej naslova prvaka Hrvatske. Osijek je prošle sezone odlično igrao u derbijima s najjačim suparnicima pa je tako i na startu nove sezone uvjerljivo svladao Hajduk, no lani je Zekićeva momčad bolji plasman izgubila čestim gubicima bodova u tzv. 'malim utakmicama'. Baš takva bila je ona prošlotjedna protiv Rudeša, no ovaj put Osijek je uspio stići do sva tri boda. Odlično je Osijek ušao u utakmicu i stekao je tri gola prednosti, no onda se ponovno pojavilo opuštanje pa su gosti u završnici postigli čak dva gola.

Zoran Zekić, očekivano, očekuje sva tri boda protiv Istre. 'Nadam se da ćemo biti u onom stanju u kakvom smo bili protiv Hajduka na startu i dobrim dijelom u ogledu s Rudešom. U susret moramo ući čim bolje i agresivnije s jasno izraženim stavom da igramo na svom terenu. Dakle, trebamo igrati kao da nam je prva utakmica u prvenstvu, a s tri nova boda bilo bi nam puno lakše iščekivati sljedeće dvoboje. Imamo dosta nepoznanica što se tiče Istre jer imaju jako puno novih igrača i dosta stranaca. Ne znamo samo njihove kvalitete, nego čak i karakteristike, individualne i kolektivne. Ne poznajem im ni trenera, stoga ne mogu ništa posebno reći o njima', kaže trener Osijeka koji je na startu upisao dvije pobjede. Dobra je vijest za Zekića da se napadač Gabrijel Boban oporavio od ozljede stopala i da će biti u konkurenciji za nastup protiv Istre, a potpuno je spreman i ofenzivni veznjak Lopa. Pušić i Grezda vratili su se treninzima nakon ozljeda, no još uvijek rade po posebnom programu i neće biti spremni za ovu utakmicu. Nije na odmet napomenuti da je Osijek proteklog tjedna napustio kapetan Barišić koji će karijeru nastaviti u Glasgow Rangersima.

Istra je u prvom kolu na svom stadionu osvojila bod protiv Slaven Belupa, a u drugom je kolu očekivano ostala bez bodova na gostovanju kod aktualnog prvaka Dinama u Maksimiru. Nije djelovala dobro momčad koju vodi Manolo Marquez protiv Dinama i favorizirani je domaćin zasluženo stigao do visoke pobjede. Mreža Istrinog vratara Čondrića tresla se tri puta, no to je bio uspjeh za goste s obzirom na tijek igre. Očito je da suradnja sa španjolskim Alavesom i kompletan redizajn momčadi u Istri mora rezultirati i određenim periodom potrebnim za uigravanje. Za Manola Marqueza nije dobro to što mu nakon susreta s Dinamom slijedi utakmica protiv novog snažnog suparnika.