Omiljeni hrvatski trener nije se suzdržao kada je govorio o derbiju, njegove riječi odjeknut će Poljudom

U derbiju 23. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Maksimiru pobijedio Hajduk 4:0, a stručni komentator i trener Samir Toplak nije štedio Splićane u emisiji 'Studio HNL'

'Ma dajte. Nemojte me zezati. Ovo je Hajduk, kakav je to alibi? Slaven Belupu četvorica kad nedostaje, to je kao kad ih Hajduku nedostaje osam. Dovodili su igrače, imaju roster, Hajduk je veliki klub. Ogroman, ne treba biti alibija. Može se srozati kvaliteta, ali što je s voljom, željom, agresijom. Povukli su se u svoju kućicu i pustili Dinamo da igra. Već dugo nisam vidio takvu utakmicu, šokiran sam i izostanak pojedinaca ne može biti alibi.'

Posebno je udario na jednog igrača 'Bilih'.

'Ferro je shvatio svoju ulogu libera kao što se igrao prije 40 godina, da bi mogao još povući, otišao bi Torcidi tamo na jug. Nije Ferro kriv nego me fascinira tko je procijenio da je on veliko pojačanje. Pričam s trenerima i svi kažemo da nije to baš pojačanje kako se to u javnosti prezentira. Ferro je tu već bio i pokazalo se da to nije svemirski igrač, a sad je kao ultrapojačanje. Pa to je vrijeđanje mene kao trenera i svih nas koji smo u nogometu. Vidjeli smo danas da bi se on najradije povukao u kućicu.'