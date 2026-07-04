Ogroman peh za zvijezdu: Igra nogomet života, potpisao je za Bayern, a onda...

nevjerojatno

Ogroman peh za zvijezdu: Igra nogomet života, potpisao je za Bayern, a onda...

  • M.Š
  • Zadnja izmjena 04.07.2026 20:20
  • Objavljeno 04.07.2026 u 20:19
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Izvor: EPA / Autor: OLGA FEDOROVA
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Veliki udarac za Maroko u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Kanade.

Ismael Saibari, jedan od najboljih igrača marokanske reprezentacije na ovom turniru, morao je napustiti igru zbog ozljede. Posebno je bolan način na koji se sve dogodilo: Bez duela, bez starta i bez ikakvog kontakta protivničkog igrača.

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Saibari se samo srušio i vrlo brzo postalo je jasno da ne može nastaviti utakmicu. Umjesto njega ušao je Soufiane Rahimi.

Za Maroko je to ogroman problem, ali i posebno okrutan trenutak za samog igrača. Saibari je odigrao vrhunsko Svjetsko prvenstvo, bio jedan od ključnih ljudi svoje reprezentacije, zabijao, donosio energiju i igrao turnir koji ga je dodatno lansirao u fokus europske javnosti.

U međuvremenu je potpisao i za Bayern, što je trebalo biti savršeno zaokružena priča: Veliki turnir, veliki transfer i potvrda da se radi o igraču koji dolazi na najvišu razinu europskog nogometa.

No nogomet zna biti brutalno nepredvidiv.

U utakmici u kojoj je Maroko lovio nastavak povijesnog puta na Svjetskom prvenstvu, Saibari je morao stati upravo u trenutku kada je izgledalo da mu se karijera otvara na najveća vrata. Ozljeda bez kontakta uvijek izaziva dodatnu zabrinutost jer se ne radi o udarcu koji se može odmah objasniti, nego o situaciji u kojoj je problem često ozbiljniji i neizvjesniji.

Sada će se čekati prve liječničke procjene i informacije o težini ozljede.

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