Ogroman peh za zvijezdu: Igra nogomet života, potpisao je za Bayern, a onda...

Ismael Saibari , jedan od najboljih igrača marokanske reprezentacije na ovom turniru, morao je napustiti igru zbog ozljede. Posebno je bolan način na koji se sve dogodilo: Bez duela, bez starta i bez ikakvog kontakta protivničkog igrača.

Saibari se samo srušio i vrlo brzo postalo je jasno da ne može nastaviti utakmicu. Umjesto njega ušao je Soufiane Rahimi.

Za Maroko je to ogroman problem, ali i posebno okrutan trenutak za samog igrača. Saibari je odigrao vrhunsko Svjetsko prvenstvo, bio jedan od ključnih ljudi svoje reprezentacije, zabijao, donosio energiju i igrao turnir koji ga je dodatno lansirao u fokus europske javnosti.

U međuvremenu je potpisao i za Bayern, što je trebalo biti savršeno zaokružena priča: Veliki turnir, veliki transfer i potvrda da se radi o igraču koji dolazi na najvišu razinu europskog nogometa.

No nogomet zna biti brutalno nepredvidiv.

U utakmici u kojoj je Maroko lovio nastavak povijesnog puta na Svjetskom prvenstvu, Saibari je morao stati upravo u trenutku kada je izgledalo da mu se karijera otvara na najveća vrata. Ozljeda bez kontakta uvijek izaziva dodatnu zabrinutost jer se ne radi o udarcu koji se može odmah objasniti, nego o situaciji u kojoj je problem često ozbiljniji i neizvjesniji.

Sada će se čekati prve liječničke procjene i informacije o težini ozljede.