Messija žestoko napali za varanje protiv debitanta: 'Zamisli da to radiš Zelenortskim Otocima'

Argentina je u šesnaestini finala slavila 3:2 nakon produžetaka, ali utakmica protiv Zelenortskih Otoka pretvorila se u jednu od najvećih priča turnira. Debitanti na Mundijalu dvaput su se vraćali, natjerali prvaka svijeta da strepi do posljednjih minuta, a u regularnom dijelu imali su i junaka koji je zaustavio Messija u trenutku o kojem se sada najviše govori.

Riječ je o kontroverznom slobodnom udarcu u završnici regularnog dijela. Argentina je tražila pobjednički gol, Zelenortski Otoci držali su 1:1, a Messi je pokušao izvesti slobodnjak dok je legendarni Vozinha još namještao živi zid.

Sudac je, prema izvještaju The Suna, već dao znak za nastavak igre, no vratar Zelenortskih Otoka bio je daleko od idealne pozicije. Messi je brzo pucao, pokušao ga iznenaditi i pogoditi praktički dok se obrana još slagala, ali Vozinha se bacio preko gola i sjajnom obranom spriječio pogodak.

Taj potez odmah je izazvao lavinu reakcija.

GiveMeSport piše da su navijači optužili Messija za 'varanje' i 'nepošten sportski potez', dok The Sun navodi da su ga fanovi prozvali da je pokušao 'provući nešto na brzinu'.

'Zamisli da varaš protiv Zelenortskih Otoka', napisao je jedan navijač.

Drugi je bio još oštriji: 'Messi je pokazao nepošten sportski duh.'

Treći je napao sliku koju Messi ima u javnosti: 'To što ga se prikazuje kao dobrog dečka najveća je lažna slika u nogometu.'

The Sun izdvaja i komentar: 'Messi je pokušao izvesti nešto na brzinu. Skoro mu je uspjelo.'

Još jedan navijač prebacio je dio odgovornosti na suca: 'Sudac se toliko trudio dati Messiju poklon.'

A najduhovitiji komentar odnosio se na Vozinhinu obranu: 'Messi je naručio gol, Vozinha je otkazao dostavu.'

Iako je sudac zviždukom dopustio izvođenje, ostala je dvojba bi li pogodak, da je lopta završila u mreži, doista bio priznat. Upravo zato se trenutak tako snažno proširio društvenim mrežama. Argentina je u tom razdoblju izgledala nervozno, Zelenortski Otoci igrali su utakmicu života, a Messi je pokušao iskoristiti trenutak nepažnje. Nije uspio.

Vozinha, jedan od najvećih junaka ovog turnira, još je jednom spasio svoju reprezentaciju i održao je na životu. Zelenortski Otoci kasnije su u produžecima ponovno šokirali Argentinu spektakularnim golom Sidnyja Lopesa Cabrala za 2:2, ali je Cristian Romero u 111. minuti, nakon Messijeva kornera, donio pobjedu aktualnim svjetskim prvacima.

Argentina je prošla. Messi je zabio, asistirao i ispisao novi rekord, ali utakmica protiv Zelenortskih Otoka neće se pamtiti samo po njegovoj klasi. Pamtit će se i po debitantu koji je natjerao prvaka da panično traži svaki mogući detalj, po Vozinhi koji je zaustavio kontroverzni slobodnjak i po navijačima koji su nakon utakmice otvorili veliku raspravu o Messijevu potezu.