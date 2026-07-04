TREBA IH OZBILJNO SHVATITI

Dinamu stiglo upozorenje. Prvi europski suparnik zabio šest golova i poslao jasnu poruku

S.Š.

04.07.2026 u 19:56

Slavlje Dinamovih igrača
Slavlje Dinamovih igrača Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Dinamo će novu europsku sezonu otvoriti 21. srpnja gostovanjem kod švicarskog Thuna, koji je nastavio s dobrim rezultatima u pripremnom razdoblju.

Nakon remija protiv Young Boysa (1:1), aktualni švicarski prvak uvjerljivo je svladao drugoligaša Xamax 6:2. Po dva pogotka postigli su Marco Bürki i Brighton Labeau, dok su se među strijelce upisali i Justin Roth te Furkan Dursun.

Thun će prije dvoboja s Dinamom odigrati još dvije pripremne utakmice, protiv njemačkih klubova Elversberga i Mannheima.

S druge strane, Dinamo je dosad u pripremama pobijedio Radomlje (3:0) i Brinje (9:0), a sljedeća provjera Modrih bit će protiv Kopera.

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