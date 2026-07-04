Bivši Vatreni i dalje 'vrti film' kontroverzne odluke suca: 'To nema smisla'

'Ne znam kako se izraziti ili objasniti to pravilo prema kojem senzori registriraju dodir vlasi kose', rekao je Bilić i dodao:

Mate Bilić, 45-godišnji bivši igrač Hajduka, Zaragoze, Sporting Gijona i bečkog Rapida, bio je vrlo kritičan prema sudačkoj odluci i novoj tehnologiji koja se koristi u ovakvim situacijama.

'To može biti regularan gol, a onda se aktivira senzor zato što si loptu dotaknuo kosom… Stvarno ne razumijem. Ili ti ljudi nikada nisu igrali nogomet ili izmišljaju pravila...'

Podsjetimo, u utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, nakon ubačaja u kazneni prostor u 103. minuti, napadač Igor Matanović je skočio najviše te gotovo neprimjetno glavom ili kosom dotaknuo loptu, a ona je nakon odbijanja od Portugalca Renata Veige stigla do Marija Pašalića.

On je asistirao Jošku Gvardiolu, koji ju je poslao loptu u mrežu za 2:2 i produžetke. Međutim, gol je poništen zbog Pašalićeva zaleđa u trenutku Matanovićeva dodira s loptom.

Taj je kontakt bio toliko blag da se na televizijskim snimkama nije mogao uočiti. Tek je tehnologija, odnosno senzor ugrađen u loptu, pokazala da je do dodira ipak došlo. Suci su uglavnom branili odluku svog norveškog kolege Espena Eskasa dok su ju neki bivši igrači poput Garya Linekera kritizirali jer lopta uslijed diranja kosom nije promijenila smjer.

'Mislim da to najbolje opisuje izraz: za dlaku', rekao je Mate Bilić pa razočarano zaključio:

'To pravilo nema nikakvog smisla.'

Bilić, koji je tijekom karijere upisao 7 nastupa i 3 gola za Hrvatsku, rekao je da je Portugal bio bolji u prvom poluvremenu, ali je istaknuo reakciju Hrvatske nakon odmora.

'U prvom poluvremenu Hrvatska je igrala jako loše. Nije igrala dobro. Portugal je bio bolji', izjavio je.

No dodao je da se u nastavku vidjela sasvim drugačija Hrvatska:

'U drugom poluvremenu vidjeli smo Hrvatsku koja je htjela pobijediti', naglasio je.