Pogledajte sjajnu Jagušićevu asistenciju. Zbog ovakvih je poteza i otišao u redove grčkog velikana

Dvoboj je odigran u nizozemskom Ermelu, a 20-godišnji Jagušić ponovno je dobio priliku od prve minute, baš kao i u prvoj pripremnoj utakmici.

Panathinaikos je poveo u 16. minuti preko Andrewa Tetteha, a u 31. minuti uslijedio je potez hrvatskog nogometaša koji je privukao pozornost.

Jagušić je u kaznenom prostoru odigrao dupli pas sa Sverrirom Ingijem Ingasonom, zatim sjajnim potezom prebacio loptu pokraj vratara Maartena Paesa i nesebično poslužio Anassa Zarouryja, kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu za 2:0.