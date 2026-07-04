Pogledajte sjajnu Jagušićevu asistenciju. Zbog ovakvih je poteza i otišao u redove grčkog velikana

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Adriano Jagušić odlično je otvorio pripreme za novu sezonu u dresu Panathinaikosa. Mladi hrvatski veznjak bio je jedan od zapaženijih igrača grčkog velikana u prijateljskoj pobjedi 3:1 protiv Ajaxa, a upisao je i atraktivnu asistenciju.
Dvoboj je odigran u nizozemskom Ermelu, a 20-godišnji Jagušić ponovno je dobio priliku od prve minute, baš kao i u prvoj pripremnoj utakmici.
Panathinaikos je poveo u 16. minuti preko Andrewa Tetteha, a u 31. minuti uslijedio je potez hrvatskog nogometaša koji je privukao pozornost.
Jagušić je u kaznenom prostoru odigrao dupli pas sa Sverrirom Ingijem Ingasonom, zatim sjajnim potezom prebacio loptu pokraj vratara Maartena Paesa i nesebično poslužio Anassa Zarouryja, kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu za 2:0.
Ajax je do odlaska na odmor smanjio preko Don-Angela Konadua, a konačnih 3:1 u 74. minuti postavio je Vicente Taborda.
Jagušić je utakmicu završio s jednom asistencijom, tri ključna dodavanja, tri osvojena duela od ukupno šest na tlu te jednim uspješnim driblingom. Bio je vrlo siguran i u distribuciji lopte, realiziravši 22 od 25 dodavanja.
Mladi hrvatski reprezentativac početkom godine stigao je u Panathinaikos iz Slaven Belupa kao jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Prije odlaska u Grčku za njega su interes pokazivali Werder Bremen te nekoliko klubova iz Portugala i Turske, no odlučio je karijeru nastaviti u Ateni.
U drugom dijelu prošle sezone nije dobio veću priliku te je skupio tek šest nastupa i ukupno 84 minute u svim natjecanjima. Upravo zato dobre igre na pripremama predstavljaju važan korak u borbi za veću minutažu u novoj sezoni.
U dresu Slaven Belupa odigrao je 67 utakmica, postigao 16 pogodaka i upisao 10 asistencija, dok Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost trenutačno procjenjuje na pet milijuna eura.