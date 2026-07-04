Bivši hajdukovac Mlakar ima novi klub

Za Mlakara je to povratak u dobro poznato okruženje. Slovenski reprezentativac već je igrao za Maribor i ondje ostavio vrlo dobar dojam, pa ovaj transfer ne izgleda samo kao nova posudba, nego i kao pokušaj povratka na razinu na kojoj je bio najkonkretniji.

U dresu Maribora odigrao je 79 utakmica i postigao 32 pogotka, čime se profilirao kao jedan od učinkovitijih ofenzivaca slovenske lige u tom razdoblju. Upravo je u tom klubu gradio status napadača koji može donositi golove, kontinuitet i rješenja u završnici.

Prije odlaska u Italiju i niza inozemnih posudbi, Mlakar je nosio i dres Hajduka. U Splitu je bio važan dio momčadi, a u SHNL-u je skupio 70 nastupa i postigao 19 pogodaka. Nije uvijek bio igrač koji je dominirao, ali je znao biti vrlo koristan, taktički odgovoran i učinkovit u važnim trenucima.

Ako posudba bude uspješna, Maribor će imati mogućnost otkupa njegova ugovora. To znači da bi ovaj povratak mogao postati i dugoročnije rješenje, a ne samo privremena epizoda.