dobro znana sredina

Bivši hajdukovac Mlakar ima novi klub

M.Š

04.07.2026 u 19:34

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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Jan Mlakar ponovno će obući dres Maribora. Bivši Hajdukov napadač vraća se u slovenskog prvoligaša na jednogodišnju posudbu iz talijanske Pise, a dogovor dvaju klubova uključuje i mogućnost otkupa ugovora nakon završetka sezone

Za Mlakara je to povratak u dobro poznato okruženje. Slovenski reprezentativac već je igrao za Maribor i ondje ostavio vrlo dobar dojam, pa ovaj transfer ne izgleda samo kao nova posudba, nego i kao pokušaj povratka na razinu na kojoj je bio najkonkretniji.

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U dresu Maribora odigrao je 79 utakmica i postigao 32 pogotka, čime se profilirao kao jedan od učinkovitijih ofenzivaca slovenske lige u tom razdoblju. Upravo je u tom klubu gradio status napadača koji može donositi golove, kontinuitet i rješenja u završnici.

Prije odlaska u Italiju i niza inozemnih posudbi, Mlakar je nosio i dres Hajduka. U Splitu je bio važan dio momčadi, a u SHNL-u je skupio 70 nastupa i postigao 19 pogodaka. Nije uvijek bio igrač koji je dominirao, ali je znao biti vrlo koristan, taktički odgovoran i učinkovit u važnim trenucima.

Ako posudba bude uspješna, Maribor će imati mogućnost otkupa njegova ugovora. To znači da bi ovaj povratak mogao postati i dugoročnije rješenje, a ne samo privremena epizoda.

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