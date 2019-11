Oglasio se Borna Ćorić; odgovorio je na prozivke kako je baš on smijenio izbornika Željka Krajana

Iza hrvatske Davis Cup reprezentacije buran je tjedan. Samo nekoliko dana uoči završnog turnira, u definitivno čudnim okolnostima, smijenjen je izbornik Željko Krajan. Puno je 'teorija zavjere' izneseno u medijima, a sam Krajan je dao naslutiti kako je jedan od 'glavnih pobunjenika' koji su protiv njega podigli glas bio Borna Ćorić

'Vjerujem da je to jedan od razloga gdje je Borna Ćorić sada postao prvi igrač, gdje se on sigurno osjeća da sam ga ja zakinuo s tom zamjenom u finalu 2016. godine kada sam bio primoran, tako reći, staviti Ivu Karlovića da igra jer on stvarno nije bio u stanju igrati. Nije niti trebao čekati to da Marin Čilić, ako je trebao tu odluku donijeti, da se Marin ne odazove pozivu zbog ozljede. Moglo se to riješiti i tu s Marinom i okolo - ne odgovaraš mi ili nam i puno lakše bi se to riješilo nego sada, na ovaj način, gdje to djeluje grubo i ishitreno', kazao je sad već bivši Davis Cup izbornik Željko Krajan.