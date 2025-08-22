Hrvatska tenisačica poražena u četvrtfinalu jakog turnira u Meksiku

U četvrtfinalu jakog turnira u meksičkom Monterreyu, bolja od nje je bila 53. tenisačica svijeta Marie Bouzkova. Konačan rezultat bio je 6:3, 6:2 u korist češke tenisačice.

Egal je trajao do rezultata 3:3 u prvom setu. Tada je Bouzkova osvojila čak sedam gemova u nizu te je pobjegla na prednost od 6:3, 4:0. Do kraja meča je to mirno održavala i stigla do pobjede.

Ružić je ovaj tjedan igrala i kvalifikacije te je presudio umor zbog kojeg nije bila na svojoj najvišoj razini. Unatoč tome, Hrvatica može biti zadovoljna tjednom u Meksiku. Dolaskom do četvrtfinala ostvarit će skok od 20 mjesta na ljestvici te će od ponedjeljka biti 69. tenisačica svijeta.

Sada joj slijedi prvi nastup na Grand Slamu. U prvom kolu US Opena u New Yorku čeka ju dvoboj protiv 29-godišnje Amerikanke Taylor Townsend 143. na pojedinačnoj WTA ljestvici i trenutačno vodeće tenisačice u konkurenciji ženskih parova.