RANKING KARIJERE

Hrvatska tenisačica poražena u četvrtfinalu jakog turnira u Meksiku

N.M.

22.08.2025 u 08:53

Antonia Ružić
Antonia Ružić Izvor: Profimedia / Autor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Antonia Ružić nije uspjela stići do prvog WTA polufinala u karijeri.

U četvrtfinalu jakog turnira u meksičkom Monterreyu, bolja od nje je bila 53. tenisačica svijeta Marie Bouzkova. Konačan rezultat bio je 6:3, 6:2 u korist češke tenisačice.

Egal je trajao do rezultata 3:3 u prvom setu. Tada je Bouzkova osvojila čak sedam gemova u nizu te je pobjegla na prednost od 6:3, 4:0. Do kraja meča je to mirno održavala i stigla do pobjede.

Ružić je ovaj tjedan igrala i kvalifikacije te je presudio umor zbog kojeg nije bila na svojoj najvišoj razini. Unatoč tome, Hrvatica može biti zadovoljna tjednom u Meksiku. Dolaskom do četvrtfinala ostvarit će skok od 20 mjesta na ljestvici te će od ponedjeljka biti 69. tenisačica svijeta.

Sada joj slijedi prvi nastup na Grand Slamu. U prvom kolu US Opena u New Yorku čeka ju dvoboj protiv 29-godišnje Amerikanke Taylor Townsend 143. na pojedinačnoj WTA ljestvici i trenutačno vodeće tenisačice u konkurenciji ženskih parova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE OSTAO DUŽAN

NIJE OSTAO DUŽAN

Sportski direktor Dinama odgovorio Petkoviću na prozivke: 'Sve sam rekao, zar ne?
NAPUSTIO MAKSIMIR

NAPUSTIO MAKSIMIR

Talentirani napadač iz Dinama otišao u Lokomotivu: Prošle je sezone zabio 20 golova
JASNA PORUKA

JASNA PORUKA

Dodik doživio fijasko u Beogradu: Arena ga izviždala na utakmici Srbije i Slovenije

najpopularnije

Još vijesti