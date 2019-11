Bivši izbornik Željko Krajan otvorio dušu; misli da je za njegovu smjenu kriva i hrvatska teniska zvijezda

Oslabljena hrvatska reprezentacija otputovala je za Madrid na Davis Cupa gdje brani naslov pobjednika, no i dalje je glavna tema iznenadna smjena izbornika Željka Krajana

I sve je bilo dobro, tvrdi Krajan, do Čilićeva otkaza reprezentaciji zbog ozljede. Ubrzo je bez njegova znanja pomlađena reprezentacija Gojom i Serdarušićem, odbačen je prijedlog da se pričeka Karlović, a Krajanu su znakovite i riječi Borne Ćorića koji je poručio kako je pomlađena reprezentacija njime nezadovoljna.

'Vjerujem da to je jedan od razloga gdje je on sada postao prvi igrač, gdje se on sigurno osjeća da sam ga ja zakinuo s tom zamjenom u finalu kada sam bio primoran, tako reći, stavit Karlovića da igra jer on stvarno nije bio u stanju igrat. Nije niti trebao čekati to da Marin, ako je trebao tu odluku donijeti, da se Marin ne odazove. Moglo se to riješiti i tu s Marinom i okolo - ne odogovaraš mi ili nam i puno lakše bi se to riješilo nego sada, na ovaj način, gdje to djeluje grubo i ishitreno', govorio je Krajan.