Dinamo napravio sjajan posao u Bernu i odškrinuo vrata Lige prvaka

Nogometaši Dinama odigrali su vrlo dobru utakmicu u Bernu te su protiv favoriziranih Young Boysa izvukli 1:1. Prema prikazanom u drugom dijelu, 'modri' mogu čak i žaliti što na uzvrat u Zagreb ne donose i prednost, ali i ovako su za korak bliže Ligi prvaka od švicarske momčadi

U prvom dvoboju završne runde kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka Dinamo je u Bernu odigrao 1:1 protiv švicarskog prvaka Young Boysa i odluka o putniku u elitno natjecanje 'Starog kontinenta' past će 28. kolovoza na stadionu Maksimir.

Švicarski prvak je poveo u 2. minuti golom Kevina Mbabua, a izjednačio je Mislav Oršić u 40. minuti.

Plasmanom u natjecanje po skupinama Dinamo bi zaradio 15 milijuna i 250 tisuća eura, pobjeda u Ligi prvaka nagrađuje se s 2,7 milijuna eura, dok remi u skupini vrijedi 900.000 eura.

Dinamo je do sada šest puta igrao u LP, a sada lovi treći plasman u elitu u zadnje četiri sezone. Momčad iz Berna nikada nije igrala u Ligi prvaka. Ovo im je šesti pokušaj, no do sada su svaki put zapeli u kvalifikacijama. Tri puta su padali na zadnjoj prepreci. Lani od moskovskog CSKA, sezonu prije toga od Borussia Monchengladbach, a 2010. od Tottenhama.