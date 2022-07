Odbojkaši 'opijeni' zlatom: Nitko nije zaštićen i svatko je cijenjen na isti način, bez obzira imao 19 ili 31 godinu

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Alžiru. Izbornik Cedric Enard i naši reprezentativci pobijedili su ponovno u kratko vrijeme reprezentaciju Španjolske rezultatom 3:0 (25:22, 30:28, 25:20).

'Ni jednog trenutka nije bilo panike, igrali smo mirno, kontrolirano, kako smo se i dogovorili prije utakmice. Odlična smo klapa i sve je na pravi način funkcioniralo i na terenu', rekao je hrvatski odbojkaški reprezentativac Petar Višić nakon zlata na Mediteranskim igrama.

'Uživam s ovom momčadi, mladi su, ali se razlika u godina ne osjeti, oni prihvaćaju mene, ja njih i super se slažemo. Zasluge za ovo najviše ide izborniku Enardu, napravio je super atmosferu u momčadi u kojoj nema zvijezda, nitko nije zaštićen i svatko je cijenjen na isti način, bez ikakvih popusta, bez obzira imao 19 ili 31 godinu. To mi jako sviđa, a vjerujte da znam o čemu pričam, jer sam od svoje 17. godine u reprezentaciji. Izbornik nas uvažava i shvaća, zna da ovo nije klub već reprezentacija i funkcioniramo na sjajan način', komentirao je srednji bloker Ivan Mihalj nakon velikog uspjeha.

Hrvatska je svoju prvu mušku odbojkašku medalju na Mediteranskim igrama osvojila već davne 1997. godine u Bariju, kada su naši reprezentativci u borbi za broncu svladali Italiju, odbojkašku zemlju od koje svi suparnici drhte.

Kako se povijest uvijek nekako ciklički ponavlja, Talijane su sada 2022. na MI u alžirskom Oranu Hrvati pobijedili u polufinalu, u neizvjesna četiri seta.

'Svaka čast momcima i stručnom stožeru, jako smo ponosni na njih. Vjerovali smo u njih, a oni su nam to sve vratili na pravi način. Ovo je samo plod naše politike otprije pet godina, kada smo si zacrtali u cilj da vratimo našu odbojku u europski vrh. Strpljivim i predanim radom napredujemo iz dana u dan, krenuli smo sa stranim izbornicima i to, vidimo, daje ploda. Sjajna se kemija stvorila oko muške reprezentacije i jako sam ponosan zbog toga, pogotovo jer su posljednjih godina nekako bili u sjeni ženske reprezentacije koja je bile više u žiži interesa javnosti. Činjenica je da imamo obje potentne reprezentacije i da naša ulaganja u njih, pogotovo priča o sto dana priprema i te kako ima podloge. Ovo mediteransko zlato dokaz je da smo da pravom putu i na njemu ćemo i dalje ustrajati. No, sada je vrijeme za slavlje, za igrače, jer oni su iznijeli najveći teret, mi smo tu samo da im omogućimo nesmetan rad', rekao je neizmjerno sretni predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.

Hrvatska muška reprezentacija na Mediteranskim igrama, koja je osvojila zlatnu medalju i upisala se u povijest hrvatskog sporta, bila je u sastavu: Bernard Bakonji, Petar Višić, Ivan Mihalj, Kruno Nikačević, Stipe Perić, Petar Đirlić, Tomislav Mitrašinović, Hrvoje Pervan, Marko Sedlaček, Filip Šestan, Tino Hanžić i Ivan Zeljković.