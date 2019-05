Od ljubavnog trilera do besmrtnosti u NBA svijetu: Život Dirka Nowitzkog je neponovljiv...

Dirk Nowitzki se ovog mjeseca utakmicom Dallas Mavericksa i San Antonio Spursa oprostio od profesionalne košarke, nakon 21 godine u NBA ligi, tijekom kojih je postao jedan od najboljih košarkaša u povijesti. Samozatajni Nijemac imao je i dramatičnih epizoda u svom životu, a definitivno odlazi kao jedan od miljenika javnosti i pravi primjer sportaša...

Dirk nije bio jedan od onih dječaka koji su silno narasli u pubertetu, on je oduvijek bio viši od vršnjaka i nezgrapan, zbog čega su mu se povremeno rugali u školi i nazivali ga čudakom, no upravo je u košarci pronašao ispušni ventil za izbacivanje frustracija, a njegov talent brzo je uočen.

Karijera Dirka Nowitzkog bila je čudesna, no imao je u životu uspona i padova te i dramatičnih epizoda. Tko zna bi li dogurao do besmrtnosti u NBA da uz njega u ta četiri desetljeća nisu bili pravi ljudi...

'Dirk je Dallas, Dallas je Dirk. On je ovdje sve', zaključio je na oproštaju Mark Cuban , vlasnik Mavericksa, kluba koji je Nowitzki doveo na vrh NBA lige, tamo gdje nikad prije nije bio.

'Kad su mi pustili video s najljepšim trenucima karijere, to me dirnulo', priznao je 40-godišnji velikan koji je čak 21 sezonu proveo među profesionalnim američkim košarkašima, uvijek u istom dresu. Oproštaj mu je bio sa stilom. Zabio je 30 koševa u zadnjoj utakmici pred svojom publikom u American Airlines centru protiv Phoenixa, a nekoliko dana kasnije protiv Spursa još 20 u gostima i tako rekao zbogom košarci.

'Riskirali smo. On je bio glavni igrač Würzburga, ali Nike Hoop Summit nam je bila jedina prilika da vidimo kakav je na međunarodnoj sceni', pravda se danas Geschwindner.

Godine 1998. borio se Würzburg za ulazak u prvu ligu, bio blizu tog ostvarenja, no upravo za vrijeme doigravanja Geschwindner je odveo Nowitzkog u Sjedinjene Američke Države, točnije u San Antonio, u kojem je igrana utakmica mladih nada u sklopu Nike Hoop Summita, koju su skauti NBA momčadi željno iščekivali. Suigrači u njemačkom klubu bili su bijesni zbog toga, no takav potez bio je nužan da napravi iskorak u karijeri.

'Sa mnom je krenuo od nule i onda me uz pomoć mnogo ponavljanja i napornog rada doveo do šuta koji imam danas', prisjetio se nedavno Nowitzki, a u Geschwindneru je osim trenera dobio prijatelja koji ga je pratio i nakon što je postao svjetska košarkaška zvijezda.

U utakmici koju su igrale mlade momčadi SAD-a i svijeta Nowitzki je bio najugodnije iznenađenje. Nisu Amerikanci uopće znali kako ga čuvati, utrpao je 33 koša uz 14 skokova i odveo svoju ekipu do pobjede.

'Bio je najtalentiraniji mladi košarkaš kojeg sam ikad vidio, a još je bio i tako visok. Jednostavno je bio nevjerojatan igrač', oduševljeno je zaključio tadašnji trener Dallas Mavericksa Don Nelson, odlučivši da ga želi imati u svojoj momčadi pod svaku cijenu.

Würzburg je, unatoč bijegu Nowitzkog, uspio ući u prvu ligu, no u njoj je morao igrati bez svoje najveće zvijezde. Dirka su na NBA draftu kao deveti izbor izabrali Milwaukee Bucksi, no već ranije je dogovoreno da ga klub prepusti Dallasu, a zauzvrat je dobio Roberta 'Tractora' Taylora. Loš je to potez Bucksa, jer ovaj centar nije napravio ni približno blistavu karijeru, a od srčanog udara umro je sa samo 34 godine u Portoriku, u koji je otišao profesionalno igrati kako bi zaradio nešto...

Stasao uz Nasha i postao prvi europski MVP lige

Osim Geschwindnera, koji mu je bio mentor i učitelj, druga važna osoba u karijeri Dirka Nowitzkog bio je Steve Nash, legendarni kanadski playmaker koji je u isto vrijeme stigao u Dallas.

'Obojica smo stigli u novi klub, živjeli u novom gradu, bili samci i autsajderi. To nas je povezalo. Naše prijateljstvo bilo je nešto čvrsto u nesigurnom svijetu', smatra Nash, dok je Nowitzki siguran da bi kliknuli i da nisu bili suigrači:

'Da smo se upoznali i u supermarketu, mislim da bismo postali dobri prijatelji.'