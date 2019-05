Grk Antetokounmpo s 29 koševa srušio Boston; Golden State ima komfornih 2-0

Branitelji naslova NBA prvaka Golden State Warriorsi poveli su sa 2-0 u konferencijskom polufinalu pobijedivši i u drugoj utakmici pred svojim navijačima Houston Rocketse sa 115-109, dok je Milwaukee izjednačio na 1-1 u seriji protiv Bostona uvjerljivom domaćom pobjedom 123-102..

Kevin Durant je ubacio 29 koševa, Klay Thompson 21, a Stephen Curry 20 za pobjednike, dok su strijelce Houstona predvodili James Harden sa 29 i Chris Paul sa 18 poena.

Gosti ni u jednom trenutku utakmice nisu vodili, a najveća prednost Warriorsa bila je 15 koševa, do koje su stigli pred kraj treće četvrtine. U završnih 12 minuta Houston se uspio primaknuti na tri poena zaostatka, ali su ih domaći spriječili da dođu bliže od toga.

Utakmicu su obilježile ozljede Stepha Curryja i Jamesa Hardena tijekom prve četvrtine. Curry je u borbi za loptu iščašio srednji prst lijeve ruke, dok je Hardena u sličnoj situaciji Draymond Green zahvatio po lijevom oku te je najbolji strijelac lige morao iz igre zbog posjekotine na kapku. No, obojica su se vratili u igru tijekom druge četvrtine.

Uz već spomenute strijelce ponovno je važnu ulogu u Warriorsima imao Draymond Green koji je dvoboj završio sa 15 koševa, 12 skokova i sedam asistencija, dok je Andre Iguodala postigao 16 poena. Houston je imao dvojicu igrača na 'double-double' učinku, Clinta Capelu sa 14 koševa i 10 skokova te P. J. Tuckera sa 13 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Sljedeće dvije utakmice serije bit će odigrane u Houstonu, a prva od njih na rasporedu je u noći s petka na subotu (2.30 sati) po srednjoeuropskom vremenu.

Milwaukee Bucksi su bili najbolja momčad osnovnog dijela sezone, ali tako nisu djelovali u prvoj utakmici konferencijskog polufinala protiv Bostona. Stoga su se morali iskupiti pred svojim navijačima i to su učinili, iako je njihov najbolji igrač Giannis Antetokounmpo ponovno imao loš ulazak u utakmicu.

No, od 29. minute, kad je domaća momčad vodila 74-71, pa sve do 37. minute Bucksi su dopustili Celticsima tek dva koša, a ubacili su 28 i stvorili nedostižnih +29 (102-73). Milwaukee je sa 20 pogođenih trica postavio klupski rekord u doigravanju, a prednjačio je Khris Middleton koji ih je pogodio sedam te završio dvoboj sa 28 koševa i sedam skokova. Antetokounmpo je do kraja utakmice stigao do respektabilnih 29 poena i 10 skokova, a Eric Bledsoe je ubacio 21 koš za pobjednike.

Celticsi nisu uspjeli kompenzirati groznu šutersku večer Kyrieja Irvinga koji je ubacio samo devet poena gađajući iz igre 4/18. Marcus Morris je sa 17 koševa i sedam skokova bio najbolji kod Bostona. Jaylen Brown je ubacio 16, a Al Horford 15 poena uz osam skokova.

Boston će biti domaćin u sljedeće dvije utakmice, a prva od njih će u TD Gardenu biti odigrana u noći s četvrtka na petak, u 2 sata iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu.

NBA doigravanje - konferencijska polufinala

ISTOČNA KONFERENCIJA

Milwaukee - Boston 123-102 (rezultat je izjednačen na 1-1 u seriji na četiri pobjede)

ZAPADNA KONFERENCIJA

Golden State - Houston 115-109 (Golden State je poveo sa 2-0 u seriji na četiri pobjede)