Obala Bjelokosti i Ekvador još nisu ni počeli, a već je ispisana povijest

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Obala Bjelokosti i Ekvador igraju prvo kolo skupine F na Svjetskom prvenstvu, a jedan povijesni podatak upisan je i prije prvog sučeva zvižduka.
Ekvadorski vratar Hernán Galíndez našao se u početnoj postavi svoje reprezentacije i time ušao među najstarije južnoameričke nogometaše koji su ikada nastupili na Svjetskom prvenstvu.
Galíndez je utakmicu protiv Obale Bjelokosti započeo s 39 godina i 76 dana, čime je postao četvrti najstariji igrač neke južnoameričke reprezentacije u povijesti Mundijala.
Ispred njega su samo tri velika imena
Na vrhu te ljestvice i dalje je legendarni kolumbijski vratar Faryd Mondragón, koji je na SP-u 2014. nastupio s 43 godine i tri dana.
Drugo mjesto drži argentinska legenda Ángel Labruna, koji je 1958. igrao s 39 godina i 260 dana, dok je treći Brazilac Dani Alves, koji je na Svjetskom prvenstvu 2022. nastupio s 39 godina i 213 dana.
Galíndez se sada smjestio odmah iza njih, što njegov nastup protiv Obale Bjelokosti čini posebnim i prije nego što se uopće počelo igrati.
Ekvadorac dočekao veliki trenutak
Za Ekvador je ovo utakmica kojom otvara nastup u skupini F, ali za Galíndeza je i osobni trenutak za povijest. Vratar koji je godinama dio reprezentacije sada se našao u društvu igrača koji su obilježili nogomet na različite načine - od Mondragónove dugovječnosti, preko Labrune kao argentinske ikone, do Danija Alvesa kao jednog od najtrofejnijih nogometaša svih vremena.
Takvi podaci najbolje pokazuju koliko je nastup na Svjetskom prvenstvu poseban, osobito za igrače koji u kasnijoj fazi karijere i dalje imaju važnu ulogu u svojim reprezentacijama.
Galíndez možda neće privući pozornost kao najveće zvijezde turnira, ali njegovo ime od danas je upisano u jednu zanimljivu povijesnu kategoriju Mundijala.