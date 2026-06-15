Obala Bjelokosti i Ekvador još nisu ni počeli, a već je ispisana povijest

Ekvadorski vratar Hernán Galíndez našao se u početnoj postavi svoje reprezentacije i time ušao među najstarije južnoameričke nogometaše koji su ikada nastupili na Svjetskom prvenstvu.

Galíndez je utakmicu protiv Obale Bjelokosti započeo s 39 godina i 76 dana, čime je postao četvrti najstariji igrač neke južnoameričke reprezentacije u povijesti Mundijala.

Ispred njega su samo tri velika imena

Na vrhu te ljestvice i dalje je legendarni kolumbijski vratar Faryd Mondragón, koji je na SP-u 2014. nastupio s 43 godine i tri dana.

Drugo mjesto drži argentinska legenda Ángel Labruna, koji je 1958. igrao s 39 godina i 260 dana, dok je treći Brazilac Dani Alves, koji je na Svjetskom prvenstvu 2022. nastupio s 39 godina i 213 dana.

Galíndez se sada smjestio odmah iza njih, što njegov nastup protiv Obale Bjelokosti čini posebnim i prije nego što se uopće počelo igrati.