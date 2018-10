Nurmagomedov ponizio McGregora; Irac tapkao u četvrtoj rundi

Khabib Nurmagomedov pobjednik je najveće borbe u UFC povijesti nakon dominantnog nastupa, u kojem je bio nadmoćan nad Conorom McGregorom. Borba je završila u četvrtoj rundi, kada je McGregor tapkao na gušenje s leđa. No, tek je tada nastao cirkus. UFC 229 završio je na najgori mogući način- tučnjavom koju su započeli nitko drugi doli prvak lake kategorije Khabib Nurmagomedov te član tima McGregor, Dillon Danis.

Ova velika borba startala je tako da je Conor McGregor odlučio pokušati iznenaditi brzim napadom. Khabib se nije dao iznenaditi te je zadržao distancu, a nakon otprilike 45 sekundi prvi put pokušava rušenje. Nije mu odmah uspjelo, nego je rezultiralo klinčem, no sredinom runde ipak Khabib uspijeva dovršiti započeto i nalazi se na McGregoru. Irac se ipak dobro brani i ne dopušta svom protivniku dolazak u dominantniju poziciju. Do kraja runde nije se vidjelo ništa konkretno osim toga da je Dagestanac iskontrolirao sve do kraja.

"HE'S A SLOPPY BUM WAITING TO GET KOED" - Conor McGregor#UFC229 pic.twitter.com/TEvTVEG3RM — 27-0 #AndStill (@KevinA830) October 7, 2018

Druga runda, kako piše Fightsite. hr, donosi prvu pravu akciju i dolazi do prvog efektnog udarca na nogama. No, njega je iznenađujuće izveo Nurmagomedov tako što je krošeom uzdrmao McGregora. Krenuo je nakon toga koljenom po nokaut, no promašio je, ali je ipak uhvatio klinč uz ogradu. Iz toga uspijeva borbu odvesti na pod i tamo kreće žestoki ground n’ pound. Irac prima veliki broj udaraca, ali se ne predaje i čak sucu daje znak da nipošto ne prekida borbu. Minutu i pol do kraja runde dolazi do Khabibovog pokušaja kimure, no Conor je to obranio, da bi došlo do vraćanja u prethodnu poziciju, ovog puta bez pokušaja završavanja borbe. Pet minuta potpune dominacija prvaka lake kategorije, prije nego su borci odmorili i krenuli u treću rundu.

Three members of Khabib Nurmagomedov's team were arrested after a post-fight brawl at #UFC229, according to UFC president Dana White. https://t.co/soKdoHGVVe — SportsCenter (@SportsCenter) October 7, 2018

Ta dionica donijela je okršaj na nogama, gdje je zapravo Khabib taj koji bolje osjeća distancu, odnosno radi pritisak kojim skraćuje distancu na onu s koje McGregor nije toliko opasan. Obojica udaraju i dobro pogađaju. McGregor je ovim putem par puta pronašao bradu svog protivnica, no s te kraće distance njegovi udarci nemaju onaj efekt kakav imaju u situacijama gdje je on taj koji kontrolira tempo i ritam. Runda je gotovo cijela odrađena na nogama uz podjednak dojam, ali isto tako i dojam kako McGregor izgleda puno lošije, sporije i neodlučnije nego u borbama kojima je zapravo stekao svoju slavu.