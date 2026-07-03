Novinar BBC i igri Hrvatske i Portugala: 'Ovih 43 tisuće ljudi je platilo ulaznicu za ovo?

Portugal je bio nešto opasniji i konkretniji, ali ukupni dojam bio je prilično blijed. U prvom poluvremenu viđen je samo jedan udarac u okvir gola, što dovoljno govori o tome koliko su obje momčadi teško dolazile do završnice.

Sličan dojam imao je i Neil Johnston, novinar BBC Sporta, koji utakmicu prati s BMO Fielda u Torontu.

'Koliko je ljudi među ovih 43.000 na stadionu platilo ulaznicu? Samo jedan udarac u okvir gola u prvom poluvremenu. Atmosfera je sjajna, ali završnica u prvih 45 minuta bila je vrlo prosječna', napisao je Johnston.

BBC-jev novinar podsjetio je i da su tri od dosadašnjih 11 utakmica šesnaestine finala otišle u produžetke, pa se zapitao može li se isto dogoditi i u Torontu.

Ako se igra nastavi u sličnom ritmu, Hrvatska i Portugal mogli bi nas odvesti u još jednu dugu nokaut-večer.