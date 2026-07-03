Novinar BBC i igri Hrvatske i Portugala: 'Ovih 43 tisuće ljudi je platilo ulaznicu za ovo?

sp u nogometu

Novinar BBC i igri Hrvatske i Portugala: 'Ovih 43 tisuće ljudi je platilo ulaznicu za ovo?

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 02:00
  • Objavljeno 03.07.2026 u 02:00
Portugal - Hrvatska
Portugal - Hrvatska Izvor: EPA / Autor: MIGUEL A. LOPES
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Hrvatska i Portugal odigrali su vrlo skromno prvo poluvrijeme u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. U utakmici u kojoj pobjednik ide na Španjolsku, a poraženi završava nastup na turniru, prvih 45 minuta donijelo je malo ritma, malo pravih prilika i puno opreza s obje strane.

Portugal je bio nešto opasniji i konkretniji, ali ukupni dojam bio je prilično blijed. U prvom poluvremenu viđen je samo jedan udarac u okvir gola, što dovoljno govori o tome koliko su obje momčadi teško dolazile do završnice.

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Sličan dojam imao je i Neil Johnston, novinar BBC Sporta, koji utakmicu prati s BMO Fielda u Torontu.

'Koliko je ljudi među ovih 43.000 na stadionu platilo ulaznicu? Samo jedan udarac u okvir gola u prvom poluvremenu. Atmosfera je sjajna, ali završnica u prvih 45 minuta bila je vrlo prosječna', napisao je Johnston.

BBC-jev novinar podsjetio je i da su tri od dosadašnjih 11 utakmica šesnaestine finala otišle u produžetke, pa se zapitao može li se isto dogoditi i u Torontu.

Ako se igra nastavi u sličnom ritmu, Hrvatska i Portugal mogli bi nas odvesti u još jednu dugu nokaut-večer.

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