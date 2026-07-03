Bivši engleski reprezentativac: Ronaldo protiv Hrvatske? Ovo još nisam vidio od njega

sp u nogometu

Bivši engleski reprezentativac: Ronaldo protiv Hrvatske? Ovo još nisam vidio od njega

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 01:40
  • Objavljeno 03.07.2026 u 01:40
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA
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Hrvatska i Portugal u Torontu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, dvoboj u kojem nema popravnog. Pobjednik ide u osminu finala na Španjolsku, koja je ranije s 3:0 pobijedila Austriju, dok poraženi završava nastup na turniru.

U prvom poluvremenu posebnu pozornost privlači Cristiano Ronaldo, a bivši engleski reprezentativac Matt Upson za BBC Radio 5 Live izdvojio je detalj koji mu je upao u oči - govor tijela portugalske zvijezde.

'Nisam vidio da je Ronaldo ijednom imao opušten izraz lica u ovoj utakmici. Inače, kada je opušten, ali u zoni, tada od velikog igrača vidite velike stvari', rekao je Upson.

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