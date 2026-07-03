Bivši engleski reprezentativac: Ronaldo protiv Hrvatske? Ovo još nisam vidio od njega

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Hrvatska i Portugal u Torontu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, dvoboj u kojem nema popravnog. Pobjednik ide u osminu finala na Španjolsku, koja je ranije s 3:0 pobijedila Austriju, dok poraženi završava nastup na turniru.
U prvom poluvremenu posebnu pozornost privlači Cristiano Ronaldo, a bivši engleski reprezentativac Matt Upson za BBC Radio 5 Live izdvojio je detalj koji mu je upao u oči - govor tijela portugalske zvijezde.
'Nisam vidio da je Ronaldo ijednom imao opušten izraz lica u ovoj utakmici. Inače, kada je opušten, ali u zoni, tada od velikog igrača vidite velike stvari', rekao je Upson.