Bivši engleski reprezentativac: Ronaldo protiv Hrvatske? Ovo još nisam vidio od njega

U prvom poluvremenu posebnu pozornost privlači Cristiano Ronaldo, a bivši engleski reprezentativac Matt Upson za BBC Radio 5 Live izdvojio je detalj koji mu je upao u oči - govor tijela portugalske zvijezde.

'Nisam vidio da je Ronaldo ijednom imao opušten izraz lica u ovoj utakmici. Inače, kada je opušten, ali u zoni, tada od velikog igrača vidite velike stvari', rekao je Upson.