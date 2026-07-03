Hrvatska protiv Portugala umalo srušila vlastiti rekord na svjetskim prvenstvima

Hrvatska i Portugal igraju međusobno u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Riječ je, po mnogima, o jednom od najjačih parova u ovako ranom dijelu nokaut faze.

To je ujedno i dvoboj dvojice nogometnih idola, 40-godišnjeg Luke Modrića i 41-godišnjeg Cristiana Ronalda, koji je postao prvi igrač u polju koji je zaigrao u nokaut fazi SP-a nakon svog 41. rođendana.

No, još je zanimljivije da se izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, prema pisanju analitičara Opte, odlučio izvesti jedanaestoricu koja u prosjeku imaju 30 godina i 100 dana.