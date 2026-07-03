Hrvatska protiv Portugala umalo srušila vlastiti rekord na svjetskim prvenstvima

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U ogled s Portugalom ušla je momčad 100 dana starija od 30 godina, čime su Vatreni umalo srušili rekord postavljen u epskoj utakmici s Nizozemskoj 1998. godine
Hrvatska i Portugal igraju međusobno u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Riječ je, po mnogima, o jednom od najjačih parova u ovako ranom dijelu nokaut faze.
To je ujedno i dvoboj dvojice nogometnih idola, 40-godišnjeg Luke Modrića i 41-godišnjeg Cristiana Ronalda, koji je postao prvi igrač u polju koji je zaigrao u nokaut fazi SP-a nakon svog 41. rođendana.
No, još je zanimljivije da se izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, prema pisanju analitičara Opte, odlučio izvesti jedanaestoricu koja u prosjeku imaju 30 godina i 100 dana.
Rekord po najstarijoj momčadi u nokaut fazi SP-a drže upravo Vatreni. Naime, oni su u utakmici za treće mjesto na SP-u 1998. godine, koju su dobili rezultatom 2:1, izašli s momčadi koja je u prosjeku imala 30 godina i 126 dana.