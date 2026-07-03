Modrić i Ronaldo ispisali povijest svjetskih prvenstava, ali uoči utakmice nisu progovorili ni riječ

KAKVI MAJSTORI

Modrić i Ronaldo ispisali povijest svjetskih prvenstava, ali uoči utakmice nisu progovorili ni riječ

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 01:04
  • Objavljeno 03.07.2026 u 01:04
Luka Modrić i Cristiano Ronaldo
Luka Modrić i Cristiano Ronaldo Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatska i Portugal u Torontu igraju utakmicu 16-ine finala Svjetskog prvenstva

Naravno, uoči ovog ogleda svi spominju dvije najveće legende obje reprezentacije, Luke Modrića i Cristiana Ronalda, dvojca koji je osvajao Zlatne lopte, ali i godinama dijelio svlačionicu Reala.

Ovom utakmicom njih su se dvojica upisali u povijesne knjige svjetskih prvenstava, jer ova je utakmica prva u kojoj dva igrača starija od 40 godina igraju jedan protiv drugoga.

No, zanimljivo, unatoč velikom respektu, uoči izlaska na teren, a u tunelu su stajali nekoliko minuta, i barem ono što je bilo vidljivo na kameri, nisu prozborili ni riječ.

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