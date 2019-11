Novi veliki problemi za Niku Kovača: Eintracht pregazio Bayern i utrpao mu pet komada, hrvatski trener opasno visi

Eintracht Frankfurt je s 5:1 porazio Bayern našeg Nike Kovača u 10. kolu njemačke Bundeslige

Eintracht Frankfurt zadao je novi težak udarac Niki Kovaču i njegovom Bayernu i razbio ih s čak 5:1. Sve je krenulo nizbrdo za Kovača već u osmoj minuti kada je Jerome Boateng dobio izravni crveni karton.

To je značio nastavak utakmice s 10 igrača za Bayern, a to protiv moćnog Eintrachta danas nije išlo. U 25. minuti mrežu je zatresao Kostić za 1:0, a vodstvo je udvostručio Sow osam minuta kasnije. Bayern je uspio smanjiti na 2:1 preko jedinog raspoloženog u svojim redovima, Roberta Lewandowskog u 37. minuti, no to je bilo samo odgađanje katastrofe.