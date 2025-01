Nove informacije o Duvnjaku. Čupić: Čuo sam se s njim...

'Veliki šok. Duvnjak je naš kapetan, naš lider, uvijek je važno da je blizu momčadi, ali najteže je njemu. Tu smo da mu damo podršku, nadamo se da će se nekako pokrpati, da ćemo ga imati u nastavku turnira. Vjerujem da nam on još može pomoći do kraja turnira', rekao je Čupić.

Na pitanje o Duvnjakovom stanju, Čupić je otkrio: 'Ništa, pregledi su pokazali neku malu rupturu, radi se o par centimetara. Ajmo biti optimistični, znam ga jako dobro, on će napraviti sve u svojoj moći da još koji put zaigra u hrvatskom dresu.'

Čupić je također približio gledateljima što Duvnjak znači za ekipu...

'To treba doživjeti, mislim da je Domagoj lider, kapetan, stavlja dosta toga na svoja leđa, i od sudaca, i od izbornika. Dobivaš neku sigurnost, mirnoću kada imaš takvog čovjeka uz sebe. Hrvatska sigurno ne može naći takvog čovjeka preko noći, on se takav rodio, to se stvara godinama.'