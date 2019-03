Novak Đoković ovakvu oštru reakciju zasigurno nije očekivao; Roger Federer nije imao razumijevanja za njegove probleme

Novak Đoković sezonu je započeo osvajanjem Australian Opena, a onda je odjednom pao u formi i nanizao nekoliko razočaravajućih nastupa na najjačim ATP turnirima. Srpski je tenisač svoje loše igre pokušao opravdati događanjima izvan terena, a onda mu je stigao odgovor od najvećeg svih vremena

'Imao sam previše toga što mi je odvlačilo pažnju s terena. Mislim da me je to pomalo i poremetilo. Nisam ni zdravstveno bio baš najbolji na ova dva prošla turnira, bio sam pomalo 'zahrđao', ali tako se uči, to je život', pokušao je opravdati Novak Đoković dva neočekivana posrtaja u nizu. Prvo u Indian Wellsu, a potom i nakon ispadanja u osmini finala u Miamiju.