Nova drama u 'režiji' Marina Čilića; gubio je 2-0 u setovima, ali je nakon čak tri sata i 33 minute borbe ipak uspio 'slomiti' protivnika

Tri sata i 33 minute trebalo je Marinu Čiliću za pobjedu nad Amerikancem Denisom Kudlom, do koje je stigao nakon što je suparnik imao 2-0 u setovima i vodstvo 5-3 u trećem setu, da bi konačan rezultat glasio 6-7 (3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3 za hrvatskog tenisača.

Bio je to osmi takav preokret u Čilićevoj karijeri, a polovicu ih je izveo na US Openu, na kojem ove godine nastupa po 12. put.

Pobjednik US Opena 2014. prvi put je pao u zaostatak u petom gemu prvog seta, kad je Kudla do 'breaka' stigao ostavivši Čilića bez poena. Amerikanac rođen u Ukrajini tu je prednost držao do desetog gema u kojem je servirao za osvajanje prve dionice, ali do set-lopte nije stigao.