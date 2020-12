Norvežanke su u ludoj završnici uspjele slomiti Francuskinje i stići do osme titule europskih rukometnih prvakinja

Norveška ženska rukometna reprezentacija osvojila je naslov europskih prvakinja svladavši u finalu Europskog prvenstva u danskom Herningu braniteljice naslova Francuskinje 22:20 (14:10)...

Norvežanke su zasluženo došle do naslova, u prvom dijelu su vodile s pet golova razlike, ali su se u drugom dijelu Francuskinje serijom 6:1 u vratile u igru.

U 50. minuti je bilo 17:17, da bi tri minute kasnije Francuskinje i povele s 19:18. No, Skandinavke su u završnici ubacile u višu brzinu, napravile seriju 4:1 i sa dva gola Nine Mork došle do naslova.