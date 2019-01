Norvežani u Hamburgu šokirali Nijemce i izborili finale

Pobjedom 31:25 na Njemačkom, Norveška je izborila nastup u nedjeljnom finalu, u kojem će se za zlato boriti protiv Danske

Za razliku od prvog polufinala u kojem su Danci razbili Francuze i već početkom drugog poluvremena, kada su imali 'plus sedam' riješili pitanje pobjednika, u drugom polufinalu vidjeli smo puno neizvjesniju utakmicu.

Nijemci na startu dolaze do plus dva (3:1), no onda Norveška prelazi u vodstvo. I s plus dva odlazi na odmor (14:12).

Norvežani su od sredine prvog dijela držali prednost, a najviše što su imali bilo je u par navrata plus četiri.

Njemačka se dosta mučila u nastavku, no koliko god je i zabijala, Norvežani su u napadu imali rješenja te su održavali rezultatsku prednost.

Fantastični Sagosen i Myrhol odveli su Norvešku do 19:15 u 37. minuti, a nakon toga se Nijemci nisu uspjeli primaknuti na manje od dva razlike. Wiede je nešto više od tri minute prije kraja iz protunapada smanjio na 27:25, no posljednja četiri gola na utakmici postigli su Norvežani za na kraju uvjerljivih 31:25.

Magnus Rod je sa sedam golova bio najefikasniji u sastavu Norveške Sander Sagosen i Bjarte Myrhol su dodali po šest, dok su Uwe Gensheimer sa sedam i Fabian Bohm sa šest pogodaka predvodili Njemačku.

Utakmica je ostala u sjeni teške ozljede Roda, koji je bio sigurno ponajbolji igrač na utakmici i jedan od ključnih za Norvešku.

Danska i Norveška već su se susrele na ovom SP, u prvom krugu natjecanja u skupinama 17. siječnja u Herningu bolja je bila Danska sa 30:26.

Finalni susret između Danska i Norveške igrat će se u nedjelju od 17.30 sati u Herningu, dok će Francuska i Njemačka također u nedjelju u Herningu od 14.30 sati igrati za broncu.

U subotu su u Herningu na programu dvoboji za poredak, od 17.30 sati Egipat i Španjolska će igrati za sedmo mjesto, dok će Hrvatska i Švedska od 20.30 sati igrati za peto mjesto.