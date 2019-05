Nogometaši Rijeke treneru Bišćanu za 41. rođendan protiv oslabljene Istre moraju darovati pobjedu

Rijeka večeras (Arenasport 3, 19 sati) u 32. kolu Hrvatski Telekom Prve lige gostuje u Puli kod Istre 1961. U regionalnom derbiju na suprotnim će se stranama naći treneri Igor Cvitanović i Igor Bišćan koji su nekad zajedno igrali za Dinamo

Igor Cvitanović nije se proslavio u svojim prvim utakmicama na poziciji trenera Istre, no u posljednje vrijeme njegova momčad djeluje sve bolje i to se primjećuje na rezultatima. U posljednja je četiri kola Istra ostala bez bodova samo protiv Dinama, a nakon domaće pobjede nad Osijekom i prošlotjednog gostujućeg boda kod Lokomotive, Cvitanovićeva momčad definitivno pokazuje da nema namjeru odustati od utrke za osmom pozicijom na prvenstvenoj tablici. Istra ima velikih 11 bodova prednosti nad fenjerašem Rudešom i ne treba strijepiti od direktnog ispadanja iz lige, no svi u klubu silno žele izbjeći novo razigravanje s drugoplasiranom momčadi druge lige.

Težak poljudski poraz od Hajduka nije demoralizirao momčad Rijeke koja je nakon te utakmice izborila plasman u finale Kupa pobjedom nad Interom u Zaprešiću, da bi uz to i učvrstila drugu poziciju na prvenstvenoj tablici pobjedivši Rudeš. Nije prošle nedjelje Bišćanova momčad brilijirala protiv Rudeša, a do tri boda protiv davljenika na Rujevici je stigla i uz pomoć sudaca jer je prva dva gola na utakmici postigla nakon neregularnih situacija. Pred Bišćanom i njegovim igračima nova je utakmica protiv davljenika i nova prilika da se Rijeka dodatno približi potvrdi osvajanja željene druge pozicije.

'Očekujem jako zatjevnu utakmicu protiv Istre koja je u zadnjim utakmicama ostvarila pozitivne rezultate i bitno popravila svoju igru. To će im dati dodatni podstrijek i motiv, te će sigurno biti za nijansu bolji nego što bi bili da sve to nisu ostvarili. Moramo se spremiti na izuzetno tešku utakmicu protiv negzodnog protivnika koji nam može kreirati mnogo problema ukoliko mu to dopustimo. Uz to, radi se o lokalnom derbiju. Spremamo se za živu i opasnu Istru, no vjerujem da ćemo znati odgovoriti i ostvariti pozitivan rezultat', kaže trener Rijeke koji će danas u Puli proslaviti 41. rođendan.

Gosti iz Rijeke nemaju novih problema s izostancima, no nitko od duže odsutnih igrača nije se Bišćanu vratio na raspolaganje tijekom proteklog tjedna i svi u klubu nadaju se da će situacija ipak biti bolja krajem mjeseca kada Rijeka upravo u Puli protiv Dinama igra finale Kupa.