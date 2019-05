Hajduk traži iskupljenje nakon debakla protiv Gorice; Inter tri godine nije slavio na Poljudu

Prvu utakmicu subotnjeg programa 32. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu od 16.30 sati (Arenasport 3) igraju Hajduk i Inter. Gosti iz Zaprešića su posljednju pobjedu protiv Hajduka ubilježili prije točno tri godine, baš na gostovanju...

Hajdukovi navijači prolaze faze od euforije do razočarenja tijekom cijele sezone, a kulminacija oscilacija splitske momčadi dogodila se u posljednja dva kola. Oreščaninova je momčad 4:0 deklasirala Rijeku na Poljudu i izazvala veliku euforiju navijača, no odmah nakon uvjerljive pobjede nad drugoplasiranom momčadi lige upisala je težak gostujući poraz 3:0 kod Gorice. Srećom po Hajduk, jučer je Gorica osvojila samo jedan bod protiv otpisanog fenjeraša Rudeša pa Oreščaninova momčad može pobjedom nad neuvjerljivim Interom stići do tri boda prednosti nad direktnim suparnikom u borbi za europske pozicije.

Situacija s izostancima sve je samo ne idealna za Oreščanina pred utakmicom s Interom. Zbog suspenzija u konkurenciji za nastup neće biti kapetana Bradarića i važnog ofenzivca Jaira, a u konkurenciji za nastup zbog ozljeda neće biti veznjaka Gyurcsa i stopera Borje Lopeza te Juranovića, Vučura, Lopeza...

Poraz od Rijeke u polufinalu Kupa očito je iznimno negativno djelovao na moral igrača Intera budući da je Toplakova momčad u prošlom kolu djelovala vrlo loše u prvenstvenom susretu protiv prvog susjeda na tablici Slavena. Gosti iz Koprivnice poveli su u uvodnim minutama utakmice golom Gode koji je iskoristio lošu reakciju obrane Intera, no početkom nastavka domaća je momčad golom Coneva stigla do izjednačenja. Kratko je trajao dobar period igre Intera budući da je Slaven do kraja utakmice zasluženo stigao do sva tri boda zahvaljujući golovima Čanađije i Delića. Inter je prepustio osmu poziciju na tablici Slavenu, te sada u završnim utakmicama sezone treba braniti šest bodova prednosti nad pretposljednjom Istrom.

Toplak je bio vrlo razočaran igrom protiv Slavena.