Šokantno priznanje Novaka Đokovića koji je iskreno progovorio o najtežim danima karijere

Novak Đoković jedan je od najboljih tenisača svih vremena, ali u svojoj je fantastičnoj karijeri imao i vrlo teških trenutaka. Sada je u iskrenom i emotivnom razgovoru za francuski L’Equipe progovorio o detaljima iz tog perioda kad nije bio siguran hoće li se uopće vratiti na teniske terene

'To je bio prvi put u mom životu da sam imao šest mjeseci odmora. Bio sam zahvalan jer sam imao vremena raditi stvari koje sam se odvikao raditi... To je ujedno i trenutak kada se rodilo moje drugo dijete. Bilo je to za mene vrlo emotivno vrijeme. Ali ozljeda je također imala i negativan efekt na moju igru: tehnički, morao sam raditi korekcije i kompenzacije na servisu. Puno sam promijenio ovaj udarac. Onda sam imao problema u pronalaženju ritma, pa kontrole servisa, a to je temelj moje igre kad ulazim pun samopouzdanja na teren', pričao je Novak Đoković te nastavio:

'Bio sam tada 22. na svijetu i mislio sam da se nikad neću vratiti. Ljudi koji nas gledaju zamišljaju da smo roboti, da sve radimo savršeno. Ali, mi smo samo ljudi kao i ostali i imamo iste probleme kao i svi. Moramo biti u stanju stvari shvatiti pozitivno i pronaći ravnotežu. Za mene je glavni prioritet stalno traganje za ravnotežom.'