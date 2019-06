Ništa od naslova; Donna Vekić protutnjala prvim setom, ali zatim su bili kobni tie-breakovi

Hrvatska tenisačica Donna Vekić poražena je u finalu WTA turnira u Nottinghamu od Francuskinje Caroline Garcije 6-2, 6-7 (4), 6-7 (4)

Vekić je odlično otvorila meč dobivši prvi set sa 6-2, no iduća dva je izgubila u trinaestoj igri i nakon dva sata i 40 minute igre pobjeda je pripala 25-godišnjoj Francuskinji.

Bilo je to osmo finale hrvatske tenisačice i šesti poraz. Do sada je osvojila dva turnira. Prvi 2014. u Kuala Lumpuru, a drugi prije dvije godine upravo u Nottinghamu.

Garcia je u nedjelju prvo morala odraditi nastavak polufinala protiv Amerikanke Jennifer Brady. Meč je prekinut u subotu zbog kiše pri rezultatu 4-6, 6-3, 4-3 za Francuskinju. U nastavku meča, 28. tenisačica svijeta je dobila dva gema u nizu za pobjedu.

Vekić je odlično ušla u finalni meč. Uz dva brza breaka povela je 4-0 i potom mirno privela set kraju. Nakon 29 minuta dobila je prvi set rezultatom 6-2.

U nastavku meča Garcija je zaigrala daleko bolje. U drugom setu je povela 2-0 uz oduzeti servis. Donna je vratila break, ali i ponovo izgubila servis pa je 25-godišnja Francuskinja povela sa 4-1. Mlada hrvatska tenisačica nije se predavala i uspjela se vratiti u meč izjednačivši na 4-4. Do kraja su obje tenisačice držale svoj servis, pa je drugi set razriješen u trinaestoj igri. Donna je povela 2-0, no Garcija je odmah vratila 'mini-break' izjednačivši na 2-2. Do rezultata 5-4 nije bilo breakova, a tada je francuska tenisačica na Donnin servis osvojila dva poena za 7-4 u 'tie-breaku'.