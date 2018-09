Ništa im više nije sveto; otkriven razlog zašto su Englezi odlučili prodati kultni Wembley

Čelnici Engleskog nogometnog saveza (FA) sutra će na Upravnom odboru samo potvrditi odluku o prodaji Wembleya. Engleska javnost strahuje kako će ovom transakcijom najpoznatiji svjetski stadion jednostavno - nestati...

Izgradnja novog Wembleya završena je 2007. godine, stajao je ukupno 1,1 milijardi eura i sada je jasno kako je taj 'podvig' bio debelo preveliki zalogaj za Engleski nogometni savez (FA) i ostale investitore. Deset godina 'mučili' su se pokriti troškove održavanja, dobrim su dijelom i uspjeli jer je jedan od najspektakularnijih stadiona tijekom godine - osim utakmica engleske reprezentacije i finala FA kupa - bio sjajno popunjen brojnim koncertima najvećih svjetskih zvijezda.

No, ni to nije bilo dovoljno. Kako je za engleski nacionalni stadion već neko vrijeme zainteresiran američko-pakistanski milijunaš Shahid Khan, čelnici FA odlučili su prihvatiti njegovu ponudu od 600 milijun funti (oko 671 milijun eura) i prodati mu Wembley!

Odluku bi danas (četvrtak, 27. rujna) trebao prihvatiti Upravni odbor FA, no to će biti tek formalnost jer je sve već ranije dogovoreno. Engleska je javnost s pravom bila zabrinuta zbog prodaje, no FA se osigurao. Jedan od uvjeta koje je Khan morao prihvatiti je i to da se utakmice engleske nogometne reprezentacije, finala FA kupa i Liga kupa te doigravanja za ulazak u više lige i dalje igraju na Wembleyju.