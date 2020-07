Nikola Vlašić, najskuplji transfer u povijesti kluba, zabija kao na traci, a otkrio nam je i što doživljava na ulicama Moskve: Takav pristup navijača nisam doživio nigdje

Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak moskovskog CSKA, 22-godišnji Nikola Vlašić, s dva je gola u gradskom derbiju srušio Spartak i svojoj momčadi osigurao pobjedu 2:0. Naravno, u srijedu je veći dio prijepodneva odgovarao na novinarska pitanja, jer u Rusiji ga itekako cijene, pa je i interes velik

'Kod prvog gola bila je to tzv. odskakuša, kako je ja zovem. Taman se odbila pred golmanom, pa je nije mogao dobro kontrolirati. I bolje da nije, hahaha. Prije drugog gola Spartak je dobio crveni karton i jasno, kada su se otvorili, ostalo je više mjesta za kontre. Išao sam 1 na 1, što ponekad i nije jednostavno realizirati. Jer puno češće se kaže da je igrač to promašio nego da mu je golman obranio. Valjda se očekuje da se svaki put iskoriste takve prilike. Eto, ja ovog puta jesam', javio se u srijedu za tportal, između nekoliko razgovora za ruske medije, Nikola Vlašić .

U ruskom prvenstvu, nakon povratka nogometu, odigrana su tri kola, a moskovski CSKA, za koji igraju naši Nikola Vlašić i Kristijan Bistrović , u utorak je upisao i prvu pobjedu. Nakon poraza kod lidera prvenstva Zenita uslijedio je remi kod moskovskog Dinama, a onda je u novom gradskom derbiju CSKA svladao Spartak. Oba pogotka za CSKA dao je 22-godišnji Nikola Vlašić. Vlašić je s nova dva gola stigao do ukupno devet pogodaka u sezoni i zasad je prvi strijelac svoje momčadi.

Dodao je Ćorluka i da već sada imate poseban tretman u klubu, jer osim što ste najbolji igrač, imate i puno slobode u igri te da ste gazda momčadi.

Osjetim i ja da me poštuju i cijene, a što mi je potvrdilo i kada sam postao najskuplji transfer u povijesti kluba. No daleko od toga da sam gazda, to moraju biti trener, sportski direktor i predsjednik. A na terenu je svima najveći autoritet legendarni ruski golman, 34-godišnji golman Igor Akinfejev.