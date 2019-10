Ljutiti Niko Kovač iznenadio njemačke medije komentarom o svojim šefovima; sada su upoznali njegovu hercegovačku stranu!

Niko Kovač u posljednje vrijeme našao se na udaru navijača, nekih igrača, ali i čelnika kluba Rummeniggea i Salihamidžića. Kritike su postale sve češće, ali Kovač to nije želio prešutjeti

'Eto, kad je već govorio o bezbrižnosti ili neopreznosti, svi znamo na koga je mislio. Svi očekuju pobjede i lijep nogomet, a to naravno i mi očekujemo, ali ne možete uvijek igrati lijep nogomet. Najvažniji je dobar rezultat', kazao je kratko Kovač dodavši uoči novih utakmica.

'Tek je osmo kolo, a već se raspravlja o budućnosti trenera. Nije tako samo u Bayernu, nego i u drugim klubovima. Govorimo o poštovanju, ali ovo nema veze s time', kazao je vidno ljutiti Kovač.

A onda je stiglo i dodatno objašnjenje:

'Evo, momčad Luciena Favrea (trener Borussije Dortmund) ima isto bodova koliko i mi. Uz to su izgubili jednu utakmicu u Ligi prvaka, ali u medijima se već spominju imena mojih mogućih nasljednika. Iskreno, ne mogu to razumjeti. To traže i navijači? Ponekad se manjina prikazuje kao većina. Morate biti oprezni. Razgovaram sa šefovima. Ovi napadi dolaze izvana tako da sam opušten. Ono što sam prošao u zadnjih godinu dana pomaže mi da se nosim sa svime', za kraj je kazao očito razočarani Kovač.

Kako će ove njegove riječi primiti čelnici Bayerna možda ćemo uskoro doznati. No, s druge strane jasno je kako će novim pobjedama svi ušutjeti i kritike će opet postati prošlost.