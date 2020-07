NFL igrači testiraju poseban vizir i štitnik za usta zbog širenja virusa, a neke su zvijezde zbog toga poludjele: Nisam siguran da ćete me vidjeti na terenu

NFL je u suradnji s poznatim proizvođačem naočala Oakleyjem dizajnirao zaštitni vizir i štitnik za usta, koji bi igrači trebali nositi ispod svojih kaciga i time ograničiti mogućnost širenja koronavirusa za vrijeme utakmica, objavili su američki mediji

Umetci za kacige uključuju zaštitni vizir i plastični štitnik za usta sa zračnim rupicama kojima bi se trebao spriječiti direktan prijenos kapljica koje sadrže virus među igračima.

Zasada ne postoji obveza igrača za nošenjem novih zaštitnih pokrivala za lice i usta, ali medicinski stručnjaci preporučuju njihovu uporabu.

Sve 32 momčadi će u sljedećih tjedan dana dobiti zaštitne maske kako bi ih igrači mogli testirati.

No, iako ih većina igrača još nije imala priliku isprobati, nove maske su već dobile prve protivnike. Obrambeni igrač Houston Texansa J. J. Watt je rekao da je mrzio igranje s vizirom te da ne namjerava koristiti ni masku.

'To možete zadržati. Ako će to postati dio opreme, nisam siguran da ćete me vidjeti na terenu', izjavio je Watt za NBC Sports što je mnoge iznenadilo. Takvu reakciju nisu očekivali.

Između NFL-a i udruženja igrača dogovren je niz mjera kojima bi se trebala smanjiti mogućnost za prenošenje koronavirusa, a koje uključuju zabranu zamjene dresova nakon utakmica, zadržavanje predstavnika medija izvan svlačionica te micanje sjedalica za gledatelje uz teren.

No, i uz sve predložene zaštitne mjere, mnogi igrači su izrazili zabrinutost i propituju kako je moguće odigravati utakmice bez visokog rizika od zaraze.

NFL sezona bi trebala započeti u uobičajenom terminu početkom rujna, a momčadima će biti dopušteno održavanja trening kampova od početka kolovoza.