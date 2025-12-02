europska liga

Nexe u dramatičnoj završnici stigao do pobjede i izborio prolazak među najboljih 16

I.Ž./Hina

02.12.2025 u 22:49

RK Nexe - Ademar Leon
RK Nexe - Ademar Leon Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Rukometaši Nexea izborili su prolazak u drugi krug natjecanja po skupinama Europske lige kao pobjednici skupine H nakon što su u zadnjem, 6. kolu u dramatičnoj završnici svladali španjolski Ademar Leon 29:28 (13:15)

Nexe je odlično otvorio utakmicu, serijom 5:0 poveo 7:3 nakon 10 minuta igre, ali onda je uslijedila 'crna rupa' u igri Našičana koju je Ademar iskoristio za seriju 10:3 kojom je stigao do prednosti 13:10.

Početkom nastavka Nexe je opet vratio prednost na svoju stranu te u zadnjih 10 minuta ušao s vodstvom 25:22 samo da bi Ademar s tri gola zaredom stigao do poravnanja pet minuta prije kraja.

Na ulasku u zadnju minutu Ademar je imao napad za vodstvo, ali obranom se istaknuo Radovanović da bi Cenić u samoj završnici iskoristio rizik Španjolaca u obrani i zabio pobjednički gol.

Ognjen Cenić postigao je devet golova za Nexe uključujući i pobjednički četiri sekunde prije kraja, osam je dodao Luka Moslavac, dok je Rodrigo Benites bio šesterostruki strijelac za Ademar.

Nexe je natjecanje u skupini okončao na vrhu sa sedam bodova, a dalje je prošao i švicarski Kadetten Schaffausen sa šest. Šest bodova osvojio je i treći Partizan iz Beograda, ali uz lošiji međusobni omjer protiv Kadettena, dok je Ademar ostao na dnu s pet bodova.

U drugi krug Nexe i Kadetten ulaze sa po dva boda, a suparnici će im biti Hannover i Fredericia. koji također prenose po dva boda.

tportal
