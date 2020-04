Za razliku od Wimbledona koji je definitivno otkazan, US Open bi se trebao održati u ranije određenom terminu, od 24. kolovoza do 13. rujna na terenima Flushing Meadowsa u New Yorku

SAD je na koljenima zbog pandemije koronavirusa, a najpogođeniji je baš New York. Grad je doslovno paraliziran, stanovnici pokušavaju preživjeti u do sada nezamislivim uvjetima, javni je život doslovno stao, kao i u većini svijeta, pa tako i sport. No, sada su se oglasili organizatori inače posljednjeg Grand Slam turnira u teniskoj sezoni, US Opena. Oni tvrde kako će se US Open održati u svom standardnom terminu, od 24. kolovoza do 13. rujna na terenima Flushing Meadowsa u New Yorku!