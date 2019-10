Nevjerojatni Eliud Kipchoge; prvi čovjek na svijetu koji je maraton istrčao ispod dva sata!

Kenijski maratonac Eliud Kipchoge postao je u subotu prvi čovjek koji je dionicu od 42 kilometra uspio pretrčati ispod dva sata...

Eliud Kipchoge (43) je u subotu u Beču odlučio iskušati svoje granice i trčao je neslužbenu utrku od 42 km koju je završio za 1:59.40 minuta, što je gotovo dvije minute brže od svjetskog rekorda u maratonu 2:01.39 kojeg je ovaj olimpijski pobjednik i svjetski prvak postavio u gotovo istim uvjetima u Berlinu prošle godine.

Međunarodna atletska federacija (IAAF) je ranije objavila da neće priznati rezultata jer se utrka nije odvijala u uvjetima otvorenoga maratona i zato što se oslanjao na rotaciju 'zečeva' koji su diktirali tempo (smjenjivao se čak 41 trkač!), pa će službeno najbolje maratonsko vrijeme i dalje ostati 2:01:39.

To je vrijeme također postavio Kipchoge, u Berlinu 16. rujna 2018. godine.

Utrku u Beču je financirao britanski milijarder Jim Ratcliffe, a bio je to drugi Kipchogeov pokušaj da maraton istrči ispod dva sata. Prvi puta je to pokušao 2017. godine pod pokroviteljstvom Nikea, međutim, no tada je zamalo ostao 'kratak', u cilj je ušao s vremenom 2:00:25...